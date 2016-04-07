Erdoğan'ın geri getirmek istediği yasayla 12 Eylül'de 14 bin kişi Türk vatandaşlığından çıkarılmıştı

“Teröre karşı vatandaşlıktan çıkarma dahil tüm önlemleri almakta kararlı olmalıyız” diyen Cumhurbakanı Tayyip Erdoğan, 12 Eylül döneminde getirilen vatandaşlıktan çıkarma düzenlemesini 2009’da başbakanlığı döneminde kaldırdı. 1980’de bu hükme dayanarak 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı.

Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Türk Vatandaşlığı Yasası’nda değişiklikler yapılarak yurttaşlıktan çıkarma zorlaştırıldı. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, ilk olarak 1964 tarihinde çıkarılan yasada, 13 Şubat 1981 tarihinde değişiklik yapıldı. Türk vatandaşlığından çıkarma kriterleri genişletilerek, “Yurtdışında bulunup da Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış güvenliği ile kanunun suç saydığı şekilde iktisadi veya mali güvenliği aleyhine faaliyette bulunan veya yurtiçinde bu tür faaliyetlerde bulunup da her ne suretle olursa olsun yurtdışına çıkan ve hakkında Türkiye’de bu nedenle kamu davası açılmasına veya ceza kovuşturmasına veya hükmün infazına olanak bulunmayan ve gelmesi için yapılan duyuruya rağmen üç ay içinde, savaş sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde bir ay içinde yurda dönmeyen Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış kişiler Bakanlar Kurulu Kararı ile vatandaşlıktan çıkarılabilir. Bu hüküm, Türkiye savaş halinde bulunduğu zaman doğumla Türk vatandaşı olanlar hakkında da uygulanabilir” hükmü getirildi.

O hüküm çıkarıldı

Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde 29 Mayıs 2009 tarihinde çıkarılan yasayla yeni bir Türk Vatandaşlığı Yasası çıkarıldı ve 1964 tarihli yasa kaldırıldı. Yeni Türk Vatandaşlığı Yasası’nda ise 1981 yılında kapsamı genişletilen “Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış güvenliği ile iktisadi veya mali güvenliği aleyhine faaliyette bulunanların” Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkarılabileceğine ilişkin hüküm yer almadı.

Yılmaz Güney, Cem Karaca da vardı

12 Eylül’den sonra Yılmaz Güney, Şanar Yurdatapan ve Cem Karaca’nın da aralarında yer aldığı 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı. 1983 yılında yurttaşlıktan çıkarılan Güney, 1984’te yaşamını yitirdi. Cem Karaca, dönemin Başbakanı Turgut Özal’la görüştükten sonra verilen izinle 1987 yılında Türkiye’ye dönebildi.

Erdoğan ‘dönün’ demişti

Erdoğan, 2011 yılında Başbakanlığı döneminde Almanya’ya yaptığı ziyaret sırasında 12 Eylül döneminde yurtdışına kaçmak zorunda kalan aydın ve yazarlara “İfade özgürlüğünün önündeki engeller sebebiyle Avrupa’ya göç eden sanatçı ve yazarlarımızı ülkelerine dönmeye davet ediyoruz” demişti.