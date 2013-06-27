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Politika

Erdoğan'ın Gazze ziyareti tarihi kesinleşti

Hamaslı Başbakan İsmail Haniye'nin 'Hasretle bekliyoruz' mesajından sonra bir Filistin gazetesi Başbakan Erdoğan'ın bölgeye gideceği tarihi açıkladı.

27 Haziran 2013 15:30

AFP haber ajansından alınan bilgiye göre, bir Filistin gazetesine röportaj veren Hamas hükümeti genel sekreteri Abdulselam Siyam, Erdoğan'ın 5 Temmuz'da Filistin'de olacağını açıkladı.

Siyyam 'Biri hükümetten, diğeriyse basından iki heyet, iki gün önce Gazze'ye gelerek, Başbakan İsmail Haniye ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Gazi Hamid ile ziyaretin detaylarını gözden geçirdi... Bize ziyaretin zamanlaması hakkında bilgi verdiler' dedi.

 

ABD ve İsrail, önceki olası ziyarete karşı çıkmışlardı

 

Başbakan Erdoğan, önceki gün AKP grup toplantısı sonrası, Haniye'nin açıklamasını hatırlatan gazetecilere, 'Gazze hazır. Biz olaylar nedeniyle hazır olamadık. Her an sürpriz yapabiliriz' demişti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Erdoğan'ın bir önceki Gazze gezisi planı için, 'Potansiyel Gazze ziyaretiyle ilgili olarak da biz Başbakan Erdoğan’a, bunun ertelenmesinin daha iyi olacağını ve bazı nedenlerle bu ziyaretin şu anda gerçekleşmemesi gerektiğini düşündüğümüzü ifade ettik' demişti. Hamas hareketi sözcüsü Sami Ebuzuhri de, ABD'nin etkisiyle Gazze ziyaretinin iptal edilmesini eleştirmiş, Washington'un Gazze ablukasını daraltma çabasına ortak olmak olarak değerlendirmişti.

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