Erdoğan'ın Gazze ziyareti tarihi kesinleşti

AFP haber ajansından alınan bilgiye göre, bir Filistin gazetesine röportaj veren Hamas hükümeti genel sekreteri Abdulselam Siyam, Erdoğan'ın 5 Temmuz'da Filistin'de olacağını açıkladı.

Siyyam 'Biri hükümetten, diğeriyse basından iki heyet, iki gün önce Gazze'ye gelerek, Başbakan İsmail Haniye ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Gazi Hamid ile ziyaretin detaylarını gözden geçirdi... Bize ziyaretin zamanlaması hakkında bilgi verdiler' dedi.

ABD ve İsrail, önceki olası ziyarete karşı çıkmışlardı

Başbakan Erdoğan, önceki gün AKP grup toplantısı sonrası, Haniye'nin açıklamasını hatırlatan gazetecilere, 'Gazze hazır. Biz olaylar nedeniyle hazır olamadık. Her an sürpriz yapabiliriz' demişti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Erdoğan'ın bir önceki Gazze gezisi planı için, 'Potansiyel Gazze ziyaretiyle ilgili olarak da biz Başbakan Erdoğan’a, bunun ertelenmesinin daha iyi olacağını ve bazı nedenlerle bu ziyaretin şu anda gerçekleşmemesi gerektiğini düşündüğümüzü ifade ettik' demişti. Hamas hareketi sözcüsü Sami Ebuzuhri de, ABD'nin etkisiyle Gazze ziyaretinin iptal edilmesini eleştirmiş, Washington'un Gazze ablukasını daraltma çabasına ortak olmak olarak değerlendirmişti.