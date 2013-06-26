Hamas: Gazze Erdoğan'ı hasretle bekliyor

Haniye, Gazze'de Türk gazetecilerle bir araya gelerek, önceki hafta Ankara'ya yaptığı ziyareti değerlendirdi. Davetlerini yinelediklerini söyleyen Haniye, Erdoğan'ın 'Gezi olayları yüzünden ertelemek zorunda kaldık' cevabını verdiğini ifade etti.

Haniye, Erdoğan'ın yapacağı ziyaretin, amborgoyu bitirmek adına büyük bir adım olacağını söyledi.

Filistin'deki farklı grupları uzlaştırma çabalarının sürdüğünü hatırlatan Haniye, El Fetih ile uzlaşma konusunda ellerinden geleni yapacalarını fakat Erdoğan'dan yardım istediklerini söyledi.