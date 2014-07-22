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Erdoğan'ın Filistin ve Somali görüşmeleri kayıt altına alınmış

'Selam ve Tevhid' soruşturmasında verilen takipsizlik kararında, Başbakan Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı ve Somali Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmelerin kayıt altına alındığı belirtildi

22 Temmuz 2014 20:10

21 Temmuz tarihli 328 sayfalık takipsizlik kararında, şüpheli Kamile Yazıcıoğlu'nun 4 Mart 2011 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesi sonrası soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. 

DHA'nın haberine göre, kararda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın iç ve dış siyasal yararı bakımında gizli kalması gereken telefonlarının dinlendiği belirtildi.

Kararda dinleme ve dinlemelerin kayıt altına alınmasıyla ilgili o bölüm şöyle: "...Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın, Filistin Devlet Başkanı, Filistin Başbakanı ve Somali Cumhurbaşkanı ile yaptığı, devletin güvenliği ve iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken dış politikaya ilişkin telefon görüşmelerinin dinlenerek kayıt altına alındığı, 
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un dış politikaya ilişkin aynı nitelikteki telefon görüşmelerinin dinlenerek kayıt altına alındığı, bu kayıtların bir kısmının yazılı (tape) hale getirildiği, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın, milli güvenliğe ilişkin telefon görüşmelerinin dinlenerek kayıt altına alındığı, bu kayıtların bir kısmının yazılı (tape) hale getirildiği, 
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı'nın, Milli güvenliğe ilişkin telefon görüşmelerinin dinlenerek (terör örgütü üyesi gibi kod adı verilmek suretiyle) kayıt altına alındığı, kayıtların bir kısmının yazılı (tape) hale getirildiği ilk incelemelerden (inceleme devam etmektedir) tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak; terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği ile ilişkilendirilerek, haklarında telefon dinleme, teknik-fiziki takip kararları alınan şüphelilerden bir kısmının kamuoyunda da tanınan siyaset adamı, gazeteci - yazar, akademisyen, iş adamı, devlet yönetiminde görevli üst düzey bürokrat, bir kısmının da dernek - vakıflar kanunları hükümleri uyarınca denetime tabi sivil toplum kuruluşları olduğu ve terörle ilişkilendirilebilecek herhangi bir faaliyetlerinin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır."

 

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