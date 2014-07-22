T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Selam Tevhid' soruşturmasında sanıklara takipsizlik, polislere gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: "Selam ve Tevhid" soruşturmasında 251 sanık hakkında takipsizlik kararı verildi. 76 emniyet görevlisi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi

22 Temmuz 2014 14:35

"Selam ve Tevhid" soruşturmasında sanıklar hakkında takipsizlik kararı verilirken, bu soruşturma kapsamında 76 emniyet görevlisi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişlerinin suç ihbarı sonucu başlatılan soruşturmada da 39 emniyet görevlisi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "paralel yapı" operasyonunda dün gece yarısından bu yana 67 emniyet görevlisi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gece yarısı başlatılan “paralel yapı” operasyonuyla ilgili yapılan açıklamada, “Selam ve Tevhid örgütü” soruşturmasıyla ilgili takipsizlik kararı verildiği, söz konusu soruşturmayla ilgili olarak 76 emniyet görevlisi hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği belirtildi. Açıklamada, 52 şüphelinin gözaltına alındığı, 24 şüphelinin ise arandığı ifade edildi.

Başsavcılık açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişlerinin, İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi hakkında yaptığı suç ihbarı kapsamında başlatılan soruşturmada, 39 emniyet görevlisi hakkında yakalama ve gözaltı kararı alındığı ve 15 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İki soruşturma kapsamında toplam 67 emniyet görevlisi gözaltına alınmış oldu.

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

 

ETİKETLER

selam ve tevhidtakipsizlikpoliscemaatgülen cemaatiparalel yapıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24