'Selam Tevhid' soruşturmasında sanıklara takipsizlik, polislere gözaltı

"Selam ve Tevhid" soruşturmasında sanıklar hakkında takipsizlik kararı verilirken, bu soruşturma kapsamında 76 emniyet görevlisi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişlerinin suç ihbarı sonucu başlatılan soruşturmada da 39 emniyet görevlisi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "paralel yapı" operasyonunda dün gece yarısından bu yana 67 emniyet görevlisi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gece yarısı başlatılan “paralel yapı” operasyonuyla ilgili yapılan açıklamada, “Selam ve Tevhid örgütü” soruşturmasıyla ilgili takipsizlik kararı verildiği, söz konusu soruşturmayla ilgili olarak 76 emniyet görevlisi hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği belirtildi. Açıklamada, 52 şüphelinin gözaltına alındığı, 24 şüphelinin ise arandığı ifade edildi.

Başsavcılık açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişlerinin, İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi hakkında yaptığı suç ihbarı kapsamında başlatılan soruşturmada, 39 emniyet görevlisi hakkında yakalama ve gözaltı kararı alındığı ve 15 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İki soruşturma kapsamında toplam 67 emniyet görevlisi gözaltına alınmış oldu.

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle: