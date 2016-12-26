T24 LogoT24 Logo
Magazin

Erdoğan'ın 'Facetime' ile kız istediği Murat Yıldırım evlendi

Çiftin nikâhını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı

26 Aralık 2016 13:48

Oyuncu Murat Yıldırım, Faslı nişanlısı Imane Elbani'yle önceki gün düğünle nikâh masasına oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elbani'yi Fas'ta bulunan ailesinden 'Facetime' ile Yıldırım'a istemişti.

Taksim'deki CVK Otel'de düzenlenen düğünde çiftin nikâhını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı. Nikah şahitliğini Tarkan Alpay, Göksel Gümüşdağ ve gelinin ablası Fadwa Elbani yaptı. Ünlü isimlerin konuk olduğu törene, gelinin Fas’tan gelen misafirleri de katıldı.

 "Hayatımın aşkını sonunda buldum" diyen Yıldırım, altı yıl evli kaldığı Burçin Terzioğlu ile 2 yıl önce boşanmıştı.

Davulsuz zurnasız düğün

Yıldırım, evlilikle ilgili de şunları söyledi: "Aile kurmak çok güzel ve çok mutluyum. Arada başka devlet, başka kültür var; Türkiye ve Fas ikilisi çok güzel oldu." Heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadığını belirten Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Geleneklerimiz çok farklı değil ancak bizim düğünde davul ve zurna olmayacak; biraz daha sakin olmasını istiyoruz."

"Hayatımın aşkını sonunda buldum"

"Evlilik süreci hızlı gelişti?" sorusuna Yıldırım, "Bizim için biraz süreci var. O süreçten sonra karar alıp, evlendik. Mutluyuz. Hayatımın aşkını sonunda buldum" dedi.

Imane Elbani gecenin ilerleyen saatlerinde beyaz gelinliğini değiştirip, özel olarak hazırlanan geleneksel gelinliğini giydi. Düğünde Fas’tan gelen 20 kişilik ekip de ilahiler okudu.

 

 

 

 

 

 

ETİKETLER

OyuncuMurat YıldırımFaslı nişanlısıImane ElbanievlendiRecep Tayyip ErdoğanistediTaksimBurçin Terzioğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24