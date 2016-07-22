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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan'ın eniştesi darbeyi nasıl öğrendiğini anlattı: Bir kardeşimiz telefonla aradı...

"Hiç vakit kaybetmeden Marmaris'te olan beyefendiyi aradım"

22 Temmuz 2016 17:46

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen, darbe girişiminden nasıl haberdar olduğunu Kanal D Ana Haber anchormani Serdar Cebe'ye anlattı. Cebe, İlgen'in açıklamalarını "Bir kardeşimiz kardeşimiz telefonla aradı. Beylerbeyi civarında bir askeri hareketlenme olduğunu söyledi. Biraz bekledim, ikinci bir telefon aldım. askerler tarafından köprünün kapatıldığını söylüyordu ikinci arayan kişi de” ifadeleriyle aktardı.

Ziya İlgen'in açıklamalarını aktaran Serdar Cebe şöyle konuştu:

Erdoğan, darbe girişimini eniştesi Ziya İlgen'den öğrendiğini açıkladı. Ben de bugün Ziya İlgen ile konuştum, kameraya konuşmak istemedi kendisi. Görüşmemiz telefonla gerçekleşti. "Bütün Türkiye hatta dünya sizi konuşuyor" dedim. Ziya İlgen çok önemli bir şey yapmadığını düşünüyor. 

Tabii herkesin merak ettiği, en önemli soruyu sordum kendisine. “Siz nasıl haberdar oldunuz darbe girişiminden?” dedim. Ziya İlgen de şöyle dedi:

"Bir kardeşimiz telefonla aradı. Beylerbeyi civarında bir askeri hareketlenme olduğunu söyledi. Biraz bekledim, ikinci bir telefon aldım. Askerler tarafından köprünün kapatıldığını söyledi ikinci arayan kişi de”

Bunun üzerine Ziya İlgen de Cumhurbaşkanı’nı arıyor sayın seyirciler, "Hiç vakit kaybetmeden Marmaris’te olan beyefendiyi aradım” dedi, darbe oluyor diye uyardığını söyledi

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