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Erdoğan'ın Dünya Yahudi Kongresi'yle yapacağı görüşme iptal oldu

Cumhurbaşkanlığının programında, Dünya Yahudi Kongresi heyetinin bugün saat 10.45'te Erdoğan tarafından kabulü öngörülüyordu

22 Eylül 2014 22:10

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Ronald S. Lauder başkanlığındaki Dünya Yahudi Kongresi heyetiyle bugün yapacağı görüşme iptal oldu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dünya Yahudi Kongresi heyetinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulu için daha önce aldıkları randevu saatini bugün sabah saatlerinde değiştirmek istemesi görüşmenin iptalini beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanlığının programında, Dünya Yahudi Kongresi heyetinin bugün saat 10.45'te The Peninsula Oteli'nde Erdoğan tarafından kabulü öngörülüyordu.

Radikal'de yer alan habere göre, Dünya Yahudi Kongresi yetkilileri bu sabah Cumhurbaşkanlığıyla temasa geçerek kabulün bir başka gün veya saate ertelenmesi talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son anda gelen bu talep karşısında program yoğunluğu nedeniyle kabul için başka bir randevu veremediği, bunun da Dünya Yahudi Kongresi heyetiyle planlanmış görüşmenin iptaliyle sonuçlandığı kaydedildi.

 

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