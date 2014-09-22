İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD mesaisi

Birleşmiş Milletler (BM) 69’uncu Genel Kurulu genel görüşmeleri için New York’a, ilk kez Cumhurbaşkanı olarak gelecek olan Tayyip Erdoğan’ı yoğun bir program bekliyor.

Nafiz Albayrak’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM’nin Genel Kurulu çalışmalarının yanı sıra 23 Eylül Salı günü New York’ta düzenlenecek olan İklim Değişikliği Zirvesine, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un özel davetlisi olarak katılan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca çeşitli görüşmelerde bulunacak.

BM 69. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 21 Eylül 2014 tarihinde Ankara’dan New York’a hareket edecek olan Erdoğan, BM Genel Kurulu görüşmelerinin birinci günü olan 24 Eylül’de Genel Kurul’a hitap edecek. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon tarafından 23 Eylül Salı günü düzenlenecek olan ve BM 69’uncu Genel Kurulu genel görüşmelerine bu yıl damgasını vurması beklenen İklim Zirvesi’ne özel davetli olarak yer alacak.

Zirve’nin ’Ulusal Eylem ve Hedef Duyuruları’ konulu sabahki oturumunda konuşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra da Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn ile birlikte ’Eylem için Ekonomik Durum’ temalı alt oturumun eş-başkanlık edecek.

Devlet başkanlarıyla ikili görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Eylül akşamı Zirve vesilesiyle Genel Sekreter’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kısıtlı katılımlı bir yemeğe de katılacak. Erdoğan ayrıca, ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama ile birlikte, konuk devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacağı bir resepsiyona katılacak. New York’ta bulunacağı süre içinde başka devlet başkanları ile de ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Erdoğan, Amerika Müslüman Topluluğunu, Dünya Yahudi Kongresi Heyetini ve Ermeni Kilisesi Doğu Yakası Başpiskoposu ile de biraraya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta, ABD Ticaret Odası ve Başbakanlık Yatırım Tanıtma ve Destek Ajansı tarafından ortaklaşa olarak, önde gelen Amerikan şirketlerinin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek çalışma kahvaltısında, Türkiye’nin iş, yatırım, finans ve ticaret alanlarındaki potansiyelini öne çıkaran konularda ABD’li yatırımcılara hitap edecek. Erdoğan ayrıca ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Dış İlişkiler Konseyi’nde (Council on Foreign Relations) bir konferans verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, iki gündür New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır ve bürokratlardan oluşan geniş bir heyet eşlik edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Eylül Perşembe akşamı Türkiye’ye dönmek üzere New York’tan ayrılacak.