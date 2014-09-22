Erdoğan BM Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak için New York'ta. Dünya liderleriyle ikili görüşmeler yapacak olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dikkat çeken görüşmelerinden biri de Apple ile olacak.

Erdoğan ve beraberindeki heyeti, JFK Havalimanı'nda Türk yetkililer tarafından karşılandı.

Dünya liderleriyle ikili temaslarda bulunacak olan Erdoğan'ın ana gündem maddesi IŞİD olacak ama bir ilginç görüşme de, Apple'ın CEO'su ile olacak.

Erdoğan, bugün New York'ta ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi'nde (CFR) konuşma yapacak olan Erdoğan, daha sonra BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'la bir araya gelecek.

Erdoğan'ın ABD mesaisinde IŞİD'le mücadele ön planda olacak. Dünya liderleriyle IŞİD'le mücadelede Türkiye'nin rolünü konuşacak olan Cumhurbaşkanı'nın çantasında, tampon bölge planı ve uçuşa yasak bölge ilan edilmesi önerisi olacak.

Türkiye, IŞİD'e karşı yapılacak olası bir operasyon sonucunda Suriye ve Irak'tan yaklaşık iki milyon kişinin sınıra göç edebileceğini hesaplarken, bu kişiler için tampon bölgeler oluşturulmasını istiyor. Türkiye bu tampon bölgelerdeki insani yardım faaliyetlerinin sekteye uğramaması içinse uçuşa yasak bölge oluşturulmasından yana.

Erdoğan, aralarında ABD Başkan Yardımcısı Biden, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın de yer aldığı dünya liderleriyle de ikili görüşmeler yapacak. Erdoğan'ın obama'yla planlanmış bir görüşmesi bulunmuyor.

Erdoğan'ın ikili temasları arasında dünya liderlerinin yanı sıra, Roland S. Lauder başkanlığındaki Dünya Yahudi Kongresi heyetiyle görüşme de var. CBS kanalına bir röportaj verecek olan Cumhurbaşkanı, önümüzdeki günlerde dikkat çekici bir buluşma için Apple CEO'su Tim Cook'u kabul edecek.