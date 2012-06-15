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Erdoğan'ın dön çağrısını cemaat nasıl karşıladı?

Gülen'e en yakın isimlerden biri olan Zaman Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce'den dün canlı yayında Erdoğan'ın çağrısına tam destek geldi

15 Haziran 2012 15:16

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkçe Olimpiyatları’nın kapanış töreninde Amerika’da bulunan Fethullah Gülen’e yönelik yaptığı “geri dön” daveti, Fethullah Gülen için açılan resmi twitter hesabı o sözleri tüm takipçilerine duyurdu.

Erdoğan’ın konuşmasının 3.29 dakikalık bölümü Gülen'in twitter hesabında Youtube üzerinden yansıtıldı.


Gülen'e en yakın isim ne dedi?


Gülen'e en yakın isimlerden biri olan Zaman Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce'den dün canlı yayında Erdoğan'ın çağrısına tam destek geldi. Gündemi takip edenler ise Milat yazarı Tatlıcan'ın geçtiğimiz günlerde köşesine taşıdığı iddiayı hatırladı...

Başbakan'ın Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'i Türkiye'ye davet ettiğini canlı yaptığı programda izleyicilere aktaran Gülerce şöyle konuştu:

"Başbakan muhterem Fethullah Gülen'i Türkiye'ye davet etmiş. 'Bu sıla hasreti bitsin ' demiş. Sayın Başbakan'dan Allah razı olsun diyorum. Çünkü bir kaç haftadan beri, özellikle bu özel yetkili mahkemelerin hakimleri savcıları bir grup illa Türkiye'de tırnak içinde 'İktidar-cemaat ' kavgası çıkarmaya çalışıyordu. O fitne ateşine bugün son vermiş oldu Başbakan. Gönülleri kaynaştırmış oldu."

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