Erdoğan, Fethullah Gülen'i Türkiye'ye çağırdı: Bu sıla hasreti artık bitmelidir

10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları kapanış töreninin yapıldığı TT Arena Stadyumu'nda konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen'i Türkiye'ye çağırdı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Gurbet hasrettir. Hasret bedeli çok ağırdır, faturası çok ağırdır. Biz, gurbette olup, şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz" dedi.

Erdoğan, "Gurbet aynı zamanda garipliktir. Zaten oradan anlamını yükleniyor. Onun için de biz garipliğe tahammül edemeyiz. Diyoruz ki, bu sıla hasreti artık bitmelidir, bitsin istiyoruz. Doğrusu ben şu andaki tavrınızla hep birlikte bu hasretin bitmesini istediğinizi anlıyorum. Öyleyse bitsin bu hasret diyelim" diye konuştu.