Erdoğan'ın doktoru konuştu: Suikastlar artık gıdayla yapılıyor, yediği ve içtiği her şey kontrolden geçiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doktorluğunu üstlenen AKP Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 5 kişilik ‘Acil Tıp Ekibi’ kurduklarını bildirdi. Erdoğan’ın yiyeceği tüm gıdaların analizden geçtiğini söyleyen Erdöl, yeni yapılanmanın acil tıbbi müdahalenin yanı sıra, gıda ve beslenme güvenliğini de kapsadığını anlattı. Eröl, “Dünya genelinde suikastların artık silahla değil, bu tür yollarla özellikle gıda yoluyla yapıldığı biliniyor. Bu ekipte gıda konusunda uzman olan doktorlar var. Alınan örnekler sadece Ankara’da değil, İstanbul’da da farklı farklı laboratuvarlarda analiz ediliyor” dedi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, TBMM’deki sohbetinde şöyle konuştu:

Gıda suikastına karşı önlemler

“Saray’da Acil Tıp Ekibi kurduk. 5 kişilik bu ekip, 24 saat esasına göre çalışıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sağlık, gıda ve beslenme güvenliğiyle ilgili çalışma planı yaptık. Buna göre, içtiği sudan, yediği yemeğe kadar her şey inceleme ve analizden geçiriliyor. Uluslararası koruma kriterlerine göre yapılan bu incelemelerde, yiyecek ve içeceklerde radyasyon, kimyasal madde, ağır metal ve bakteri taraması yapılıyor.

Analizler düzenli tekrarlanıyor. Yurtiçi ve yurtdışındaki tüm seyahatlerde de aynı analizler yapılıyor. Dünya genelinde suikastların artık silahla değil, bu tür yollarla özellikle gıda yoluyla yapıldığı biliniyor. Bu ekipte gıda konusunda uzman olan doktorlar var. Alınan örnekler sadece Ankara’da değil, İstanbul’da da farklı farklı laboratuvarlarda analiz ediliyor.

Saray’da da bir analiz laboratuvarı kurulmasını planlıyoruz. Bu konuda dünya literatürü izleniyor. Tüm dünya liderlerinin gıda güvenliği ve suikastlara karşı korunmasıyla ilgili tüm gelişmeler takip ediliyor. Ayrıca ben, bu konuda dünya ülkelerinden daha ileride olduğumuzu düşünüyorum.

Şimdiye kadar ciddi vaka olmadı

Gıdaların satın alınmasından itibaren özen gösteriliyor. Gıda malzemelerinden deterjana kadar güvenilir yerlerden alışveriş yapılmasına dikkat ediliyor. Öncelikle, alım aşamasında kontrolden geçiriliyor. Pişirme ve kullanma aşamasında da ayrıca analiz yapılıyor. Şimdiye kadar ciddi bir vaka ile karşılaşılmadı. Bazı meyvelerde ilaç artığı olması gibi basit sonuçlar bulundu.”

Sonuçlar açıklanacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda laboratuvar kurulacağına ilişkin tartışmalar üzerine CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, konuyu bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede Çıray, özetle şunları kaydetti: “Gaz kromatografisi/ kütle spektroskopisi, iki güçlü analitik tekniğin kombinasyonudur. Gaz kromatografisi, karışımdaki bileşenleri ayırır. Kütle spektroskopisi, her bir bileşenin yapısal olarak tanımlanmasında yardımcı olur. Çok düşük miktarlardaki örneklerin tanımlanması, güçlü yapısal analiz, hızlı analiz süresi gibi önemli avantajları bulunmaktadır. Gaz kromatografisinde karışımdaki maddeler birbirinden ayrıldıktan sonra iyonlaştırarak kütle spektrometresinde karşımdaki maddelerin kütlelerine bağlı olarak elementler tayin edilir. Gaz kromatografisi kimya alanında gazların, uçucu maddelerin, zehirli maddelerin, uyuşturucuların, steroidlerin, ilaçların, gıda maddelerinin ve petrol ürünlerinin analizleri ve ayrılmasında kullanılmaktadır. Yöntem, adli tıpta ve uyuşturucu madde analizinde de sık kullanılır. Bakanlığınız tarafından alımı yapılan ve ekte listesini verdiğimiz gaz kromatografisi/ kütle spektroskopisi cihazı ve ekleri cihazlar kamuoyunda ‘Kaçaksaray’ diye bilinen Cumhurbaşkanlığı Beştepe kampusunda mı kullanılacaktır? Bu cihazların alımında örtülü ödenek kullanılmış mıdır? Başkanlık sistemi ile yönetilen ABD’de başkanların sağlıklarını ilgilendiren bilgi ve bulgular kamuoyuna açıktır. Bu cihazlarla yapılacak olan Cumhurbaşkanı ile ilgili analizlerin sonuçları kamuoyuna açıklanacak mıdır?