CHP: Saraya kimyasal analiz cihazı alınmasının nedeni Erdoğan'ın zehirlenme korkusu mu?

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından yaklaşık 1.5 milyon dolara alınan “kimyasal analiz cihazı”nın Cumhurbaşkanlığı Sarayı için alındığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “zehirlenme kaygısı” mı taşıdığı sorusunu akla getiren iddiayla ilgili faturalara da ulaşan Çıray, kendisine bu cihazların Cumhurbaşkanlığı Sarayı için alındığı bilgisi geldiğini belirterek, bu konuda hükümetten açıklama beklediğini söyledi. Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’ın haberine göre, Çıray, bu cihazın alımında örtülü ödenekten kaynak kullanılıp kullanılmadığı konusunda da bilgi istedi.

Çıray, Sağlık Bakanlığı’nca; kimya alanında gazların, uçucu, zehirli maddelerin, uyuşturucu, steroidlerin, ilaçların, gıda maddelerinin ve petrol ürünlerinin analizleri ve ayrılmasında kullanılan “Gaz kromotografisi/kütle spektroskopisi” cihazları alındığına dikkat çekti. Söz konusu alımla ilgili faturaları da açıklayan Çıray’ın verdiği bilgiye göre Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Başkanlığı’na, “Gaz krotomografisi/kütle spekroskopisi” cihazı ve bileşenleri için 4 ayrı alım yapıldı. 15 Aralık 2014 tarihli faturalara göre cihazların maliyeti 145 bin dolar, 348 bin dolar, 497 bin dolar ve 498 bin dolar olmak üzere toplam 1 milyon 488 bin dolar.

Çıray, cihazların her bir bileşenin yapısal olarak tanımlanmasında yardımcı olduğunu belirterek, “Cihazların düşük miktarlardaki örneklerin tanımlanması, güçlü yapısal analiz, hızlı analiz süresi gibi önemli avantajları bulunmaktadır” bilgisini verdi. Cihazların kimya alanında gazların, uçucu maddelerin, zehirli maddelerin, uyuşturucuların, steroidlerin, ilaçların, gıda maddelerinin ve petrol ürünlerinin analizleri ve ayrılmasında kullanıldığına dikkat çeken Çıray, söz konusu cihazların adli tıpta ve uyuşturucu madde analizinde de sık kullanıldığını bildirdi. Çıray, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde de bu cihazların “Cumhurbaşkanlığı için mi alındığı” iddiasına yanıt istedi. Çıray, Müezzinoğlu’na şu soruları yöneltti:

“Bakanlığınız tarafından alımı yapılan gaz kromatografisi/ kütle spektroskopisi cihazı ve ekleri cihazlar, kamuoyunda ‘Kaçak Saray’ diye bilinen Cumhurbaşkanlığı Beştepe kampusunda mı kullanılacaktır? Bu cihazların alımında örtülü ödenek kullanılmış mıdır? Başkanlık sistemi ile yönetilen ABD’de başkanların sağlıklarını ilgilendiren bilgi ve bulgular kamuoyuna açıktır. Bu cihazlarla yapılacak olan Cumhurbaşkanı ile ilgili analizlerin sonuçları kamuoyuna açıklanacak mıdır?”