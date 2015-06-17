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Erdoğan'ın Demirel'i: 'Otur oturduğun yerde' çıkışından 'hizmetleri ile yad edilecek' övgüsüne...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs 2011'de Demirel'e ağır eleştiriler yönelmişti

Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini yürüttüğü sırada Demirel ile birlikte.

17 Haziran 2015 21:29

Türkiye siyasetinin duayen isimlerinden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatı Türkiye gündemine otururken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajı, akıllara Mayıs 2011'de Demirel'e yönelttiği ağır eleştirileri getirdi. 

Bugünkü (17 Haziran 2015) taziye mesajında "Demirel, siyasetteki rolü ile aziz milletimiz tarafından gelecekte de yad edilecektir" övgüsünde bulunan Erdoğan, başbakanlık yaptığı 2011 yılında Demirel hakkında, "Otur oturduğun yerde, ne işin var böyle gazete gazete dolaşıyorsun? Otur. Otur da bey zannetsinler yahu. Hala rahat durmuyorsun, 87 yaşında hala ortalığı karıştırıyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

O dönem 2011 genel seçimleri için meydanlara inen Erdoğan, 17 Mayıs 2015'te Yozgat'ta gerçekleştirdiği mitingde Demirel'i şu sözlerle hedef almıştı:

 

'Kılıçdaroğlu, Demirel'den talimat alıyor'

 

"CHP’de, listeler belirlenmeden önce Demirel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradı. Hem de bir kez değil. CHP’ye, ’Haberal’ baskısı yaptı.

’Nereden mi biliyorum?’ diye soruyor gazeteci ve cevabını veriyor: Bu telefon görüşmelerinin birine tanık oldum da, şahit oldum da ondan diyor. Bu telefona tanık olduğumda, yazmamam istenmişti, ’off the record’ diyorlar buna... Bugün bu isteğin geçerliliğini yitirdiğini düşünüyorum diyor.

Ben söylemiyorum, bayan gazeteci söylüyor. Ah ah... Neler oluyor ya...

Milletten neler gizleniyor, ne dolaplar dönüyor... Meydanlarda ’ben Kemalim’, ’ben dürüstüm’, ’ben yalan söylemem’ diye gezinen Bay Kemal, meğer nerelerden talimat alıyor, ne dolaplar çeviriyor... Bay Kemal, sen çırak bile olamadın yahu... Belki bu beyefendiyi tanımazsın. Ben buradan, Yozgat’tan kendisine bazı ipuçları vereyim. Bakın, bu beyefendi, CHP’ye geçmişte neler söylemiş: -Bu beyefendinin ismini söylememe gerek var mı?- Diyor ki; ’CHP, ülkede çıkan kanunsuz olayların baş tertipçisi ve tahrikçisidir’..."

 

'87 yaşında hala ortalığı karıştırıyorsun'

 

"Yahu o zaman otur oturduğun yerde, ne işin var böyle gazete gazete dolaşıyorsun? Otur. Otur da bey zannetsinler yahu. Hala rahat durmuyorsun, 87 yaşında hala ortalığı karıştırıyorsun. Şu partinin, listesi, bu partinin listesi... Bunlarla uğraşıyorsun. Otur da biz de saygı gösterelim, başkaları da saygı göstersin yahu. Sessiz olun, Yok...

Ha, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa uluslararası dalda sorulduğunda cevap versin ama kalkıp da bu ülkenin bu tür siyasi şeylerine karıştığında cevabını alır."

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