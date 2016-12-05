Erdoğan'ın dava açıtığı Böhmermann 'Yılın Adamı' seçildi

Kamuoyu araştırma şirketi Mafo.de’nin Playboy dergisinin Almanya baskısı için yaptığı ankette Alman komedyen Jan Böhmermann "2016 Yılının Adamı" seçildi. Ankete katılanların yüzde 20’si Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazdığı tartışmalı şiir ile 2016 yılında Alman kamuoyunu çok meşgul eden Böhmermann için oy kullandı.

Playboy dergisinin anketine göre Yılın Adamı kategorisinde ikinciliği ise yüzde 12’lik oyla Alman Futbol Milli Takımı’nın kalecisi Manuel Neuer aldı. Neuer’i Bayern Münihli takım arkadaşı ve Alman Futbol Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Jerome Boateng takip etti.

Böhmermann ayrıca "En Sinir Bozucu"

Alman komedyen Böhmermann, ankette aynı zamanda Yılın En Sinir Bozucu Almanları listesinde de yer buldu. Böhmermann, yaklaşık yüzde 18’lik oyla Yılın En Sinir Bozucu Almanı seçilen yönetmen ve oyuncu Til Schweiger’in ardından yüzde 14’lük oyla ikinci sıraya yerleşti.

Ankette "2017 Yılına Damgasını Vuracak İsim" kategorisinde ise yüzde 23 oranındaki çoğunluk, Almanya Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı adayı Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı Frank-Walter Steinmeier’i seçti.

Böhmermann olayı

Alman komedyen Jan Böhmermann, Erdoğan’ı hedef alan hakaret içerikli şiiri geçen mart ayı sonunda Alman kamu televizyonu ZDF’de yayınlanan “Neo Magazin Royale” adlı programında okumuştu. Şiirle ilgili olarak Böhmermann hakkında "yabancı devlet adamına hakaret" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Ancak Mainz Savcılığı ekim ayı başında "cezayı gerektirecek bir durumun kuşku götürmeyecek şekilde kanıtlanmamış” olduğu gerekçesiyle Böhmermann hakkında devam eden soruşturmada takipsizlik kararı vermişti.

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