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Politika

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı dilekçesini Başbakan Yıldırım imzaladı

ANKARA, (DHA)- AK Parti Grup Başkanı, İzmir Milletvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan seçimde, AK Parti grubunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna ilişkin dilek

03 Mayıs 2018 23:08

ANKARA, (DHA)- AK Parti Grup Başkanı, İzmir Milletvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan seçimde, AK Parti grubunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna ilişkin dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu\'na (YSK) verilmek üzere imzaladı.
Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, yarın sabah saatlerinde YSK’ya giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.

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