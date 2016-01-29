Erdoğan’ın “Birileri açlık grevi yapıyor, eş başkanları tatilde" dediği Demirtaş fotoğrafı 9 ay önce çekilmiş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Akit gazetesinin sürmanşetten verdiği “Bir ayağı Roma’da bir ayağı Ada’da…” haberine dayandırarak 3 HDP milletvekili açlık grevi yaparken HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tatilde olduğuna dair açıklama yaptı. Ancak Erdoğan’ın “Birileri açlık grevi yapıyor.Ama bakıyorsunuz bunların eş başkanları tatilde geziyor. Büyükada'da şu anda bisikletle tatilde olanlar var. Bunların hangisi ne yapıyor belli değil. Adalarda bisiklet turları yapanların görüntüleri var” dediği fotoğrafların, yaklaşık 9 ay önce, 11 Mayıs 2015’te HDP’nin Büyükada’daki seçim çalışmalarında çekildiği anlaşıldı.

Yeni Akit gazetesi bugün (29 Ocak 2016) sürmanşetten yaptığı yayında, Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın geçtiğimiz yıl yayımlanan fotoğraflarını kullandı. İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı’nda açlık grevi yapan HDP milletvekillerine ilişkin açıklama yaparken Yeni Akit’in fotoğraflarına atıfta bulundu. Erdoğan, fotoğraflara dayanarak, “Açlık grevi de yapabilirler, şunu da yapabilirler. Bunların yeri parlamentodur. Bunlar şu anda terör örgütünün propagandasını yapıyorlar. Birileri açlık grevi yapıyor. Ama bakıyorsunuz bunların eş başkanları tatilde geziyor. Büyükada'da şu anda bisikletle tatilde olanlar var. Bunların hangisi ne yapıyor belli değil. Büyükada'da şu anda bisikletle tatilde olanlar var. Bunların hangisi ne yapıyor belli değil. Adalarda bisiklet turları yapanların görüntüleri var. Bunların ne yaptığı belli değil” diye konuştu.

Yeni Akit, yayınında, tartışılan fotoğrafın 7 Haziran seçimlerinden önce çekildiğini de belli eden şu ifadeleri kullandı:

“Başak Demirtaş’ın 7 Haziran Genel Seçimleri kapsamında Büyükada’ya gitmesi tepkiyle karşılandı. Seri ameliyatlar geçirdiği iddia edilen Demirtaş’ın ağır hastalığını hiçe sayarak kahkahalar eşliğinde bisiklet sürmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Başak Demirtaş’ın eşiyle birlikte yaptığı Büyükada’daki bisiklet keyfinin HDP’nin resmi sosyal medya adreslerinden de paylaşıldığı öğrenildi. “HDP İstanbul” kullanıcı adlı Twitter hesabından eğitim-öğretim döneminin devam ettiği günlerde, “Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş B.Ada’da bisiklet turu yaptı ve Lefter’i ziyaret etti” şeklinde paylaşım yapıldığı belirlendi.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Büyükada'da tatilde" dediği HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen Avrupa Birliği Türkiye Sivil Komisyonu (EUTCC) Konferansı’na konuşmacı olarak katılmak için, 27 Ocak'ta başlayan açlık grevinden 1 gün önce, 26 Ocak’ta Brüksel’e gittiği bildirildi.