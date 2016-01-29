Erdoğan’dan HDP'li milletvekillerine: Birileri açlık grevi yapıyor, eş başkanları tatilde geziyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı’nda 3 gündür açlık grevinde olan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, HDP'li vekiller Meral Danış Beştaş ve Osman Baydemir için, “Birileri açlık grevi yapıyor ama bakıyorsunuz bunların eş başkanları tatilde geziyor” dedi.

İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Açlık grevi de yapabilirler, şunu da yapabilirler. Bunların yeri parlamentodur” diye konuştu. Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Kendilerine göre orada bir üstünlük temin etmek istiyorlar. Oradaki yetkili arkadaşlar da buna önlem alıyorlar. Açlık grevi de yapabilirler, şunu da yapabilirler. Bunların yeri parlamentodur. Bunlar şu anda terör örgütünün propagandasını yapıyorlar. Birileri açlık grevi yapıyor. Ama bakıyorsunuz bunların eş başkanları tatilde geziyor. Büyükada'da şu anda bisikletle tatilde olanlar var. Bunların hangisi ne yapıyor belli değil. Adalarda bisiklet turları yapanların görüntüleri var.”