HDP milletvekilleri İçişleri Bakanlığı’nda açlık grevine başladı

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, HDP'li vekiller Meral Danış Beştaş ve Osman Baydemir, Cizre'deki yaralıların alınacağı yönünde verilen sözün yerine getirilmemesi üzerine İç İşleri Bakanlığı binasında açlık grevine başladı.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre Cizre'de günlerdir yoğun saldırılara maruz kalan ve tüm girişimlere rağmen hastaneye kaldırılmayan yaralılar için İçişleri Bakanlığı'nca verilen sözlerin yerine getirilmemesi ve yaralıların katliam tehdidiyle karşı karşıya kalması üzerine sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Yardımcısı Sebahattin Öztürk ile görüşen HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, HDP'li vekiller Meral Danış Beştaş ve Osman Baydemir bakanlık binasında açlık grevine başladı.

Açlık grevi eyleminin yaralıların can güvenliğinin sağlanıp güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırılıncaya kadar süreceği kaydedildi.

HDP'den açlık greviyle ilgili yazılı yapılan açıklama şöyle:

"Cizre'de beş gündür ateş altında tutulan, beşi kan kaybından yaşamını yitirmiş çoğu ağır yaralı sivillerin hastaneye nakli için bugün saat 11:00'den 17:00'ye kadar İçişleri Bakanlığı nezdinde yürüttüğümüz girişimler maalesef henüz bir sonuç vermemiştir.

Bakanlık yetkililerinin verdiği taahhütler ve bilgiler, Cizre yerelinden bize ulaşan bilgiler ile tamamen çelişmektedir. Ambulansların cenazeleri ve yaralıları almak üzere gönderilmesi yerine, yaralıların bulunduğu bina ve civarı zırhlı araçlarla tekrar ateş altına alınmıştır. Tüm çabalarımıza rağmen, görüşmeler esnasında yaralı ve hastaneye götürülemeyen yurttaşlardan Nusret Bayar da yaşamını yitirmiştir. Her an yeni ölümlerin gerçekleşmesi riski ile karşı karşıyayız.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, cenaze ve yaralıların ateş altındaki binadan hastaneye nakilleri sağlanıncaya, sağlık hakkı ve yaşam güvenceleri ile ilgili koşullar yerine getirilinceye kadar bizler heyet olarak İçişleri Bakanlığı'nda açlık grevine girmiş bulunuyoruz.

Tüm çabamız yeni ölümler yaşanmadan yaralı ve cenazelerin hastaneye nakledilmesidir. Bu sağlandığında, bizler de açlık grevine son verip yasama faaliyetimize devam edeceğiz.

Hükümete, AİHM kararları ve uluslararası sözleşmeler ile iç hukuka riayet etmesi, Cizre'de yeni ölümler yaşanmadan gerekli insani girişimleri bir an önce sonuca ulaştırması çağrımızı yineliyoruz."