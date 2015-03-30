Erdoğan'ın altın çileğinden sonra Davutoğlu'nun sır meyvesi

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun çalışma performansını yüksek seviyede tutabilmek için özel bir meyve tükettiği ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu haftalık kulis yazısında Davutoğlu'nun 5 yıl kaldığı Malezya'da keşfettiği "durian" isimli meyveyi sofrasından eksik etmediğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da başbakanlığı döneminde "altın çilek" yiyerek enerjisini yüksek tuttuğu haberleri gündeme gelmişti.

Likoğlu'nun yazısındaki ilgili bölüm şöyle:





Davutoğlu'nun “enerji meyvesi"





"Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun çalışkanlığını bilmeyen yok. Günde ortalama 16 saat ve çok yoğun tempoda çalışan Davutoğlu'nun enerji kaynağı merak konusu. Başbakan'ın enerji kaynağı, sofrasından eksik etmediği “durian" meyvesidir. Bu meyve Malezya ve Endonezya'da yetişiyor. Davutoğlu, bu meyveyi 5 yıl kaldığı Malezya'da Uluslararası İslam Üniversitesi'nde görev yaptığı sırada keşfetmiş. Durianın besin değeri çok yüksek. 100 gram durianın 153 kalori enerji verdiği belirtiliyor.



Duriana, “cennet-cehennem" de deniliyor. Cehennem denmesinin nedeni, dikenlerle dolu kabuğunun kokusu. Duriana bu kadar önem verilmesinin nedeni “cennet" kısmıyla ilgili. Çünkü o dikenli kabuğu sıyırıp açtığınızda ortaya çıkan meyve, bazı insanlara göre olağanüstü lezzetli."