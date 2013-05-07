'Erdoğan'ın Alevilere yönelik nefret söylemi 2 katına çıktı'

Alevi Raporu’nun açıklandığı basın toplantısında konuşan Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Selahattin Özel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın son iki sene içerisinde alevilere yönelik nefret söyleminin iki katına çıktığını söyledi. Özel açıklamada, Erdoğan'ın 2011 yılında 9, 2012 yılında 6 kez Alevilere yönelik nefret söyleminde bulunduğunu söyledi.

Hükümetin, cami ve Diyanet merkezli bir devlet ve toplum dizaynı yapmaya çalıştığını ifade eden Özel, “Alevilere yönelik ötekileştiren, ayrıştıran onların başta yaşam hakları olmak üzere temel hak ve özgürlüklerine yönelik her türlü ihlal, aşağılama, saldırı, hakaret içeren olaylar, tarihin her evresinde kesintisiz şekilde devam etti” dedi.

Radikal gazetesinden Rifat Başaran'ın haberine göre, Başbakan Erdoğan’ın, aleni şekilde Alevi ve başka inanç gruplarına hakaret ettiğini savunan Özel, Erdoğan’ın seçim meydanlarında sadece Sünniliği tatmin etmeye çalıştığını ifade etti.

İki kat arttı

Alevi Raporu, bu yıl ilk kez Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Fransızca olarak da basıldı. Rapor, farklı ülkelerin ilgili bakanlarına ve sivil toplum örgütlerine de gönderilecek. 2011 ve 2012 yıllarında işlenen hak ihlallerinin yer aldığı raporda, bu iki yıl arasındaki iki kat artış dikkat çekti. 2011 yılında 37 olan kayıtlara girmiş ihlal sayısı, 2012’de 70’e çıktığı vurgulanan raporda, ayrımcılık, hak ihlali, nefret suçu, inkar, baskı, şiddet, hakaret, ve ötekileştirmenin kaynağında kamu ve siyasetin büyük bir ağırlık oluşturduğu belirtildi.

Raporda 2011 yılında bizzat hükümet kaynaklı ihlal sayısı 10 olarak belirtilirken, bunun 9’unun Başbakan Erdoğan’ın “nefret suçu sayılabilecek” söylemlerinden kaynaklandığı belirtildi. Raporda bu durum, Başbakan Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliğine yönelik sözlerle Sünni blok oluşturmak istediği belirtildi.

Eğitim kurumlarında 32 suç

Rapora göre 2011 yılında kamu kaynaklı ihlal, ayrımcılık, ötekileştirme vakası ve nefret suçu 18 olarak geçti. Siyaset kurumuyla bağlantılı vaka sayısı ise 1 olarak açıklandı. 2012 yılında ise kamu kaynaklı suç sayısı 32. Bunların büyük bir kısmı ise eğitim kurumlarında Alevi öğrenci ve öğretmenlere yönelik uygulamalar. Toplumsal kaynaklı suçların sayısı ise 19.

Bu kapsamda ise Alevi evlerinin işaretlenmesine yönelik olaylar sıralanmış. Yürütme alanına giren vaka sayısı 9, yasama alanına giren vaka sayısı ise 6 olarak belirtilmiş. 2012 yılında Başbakan Erdoğan’ın 6 kez nefret söyleminde bulunduğu belirtildi.