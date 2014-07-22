Erdoğan'ın ajanlıkla suçladığı CNN muhabirinden İstanbul’a ‘aşk mektubu’

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'dan ayrılan CNN Ortadoğu ve Asya muhabiri Ivan Watson, Taksim'deki CNN ofisinde çalışıyor, İstanbul'a taşındığı zamandan ayrılana kadar da Cihangir'de ikamet ediyordu. Gezi parkı protestolarının yıldönümünde canlı yayın sırasında polis tarafından sorguya alınan Watson, Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından ajanlıkla suçlanmıştı. Watson İstanbul’dan ayrıldıktan sonra İstanbul’a aşkını anlattığı bir mektup yazdı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Watson daha önce NPR'da (National Public Radio) görev alıyordu. Watson'ın İstanbul'a aşkını anlattığı mektubu edition.cnn.com sitesinde yayınlandı. 'İstanbul'la aşk ilişkim: Gürültülü, karmaşık ve alışılmadık' başlıklı yazıda, "Şehir romansı, 12 yıl önce takside havaalanından şehre giderken başladı. 12 yıl önce buraya ilk vardığımdan dakikalar sonra havaalanından şehre giderken filizlendi. Sarı taksi sahil yolundan hızla giderken bakışlarımı sağ tarafta, Marmara Denizi'nin parlayan mavi sularına, sol tarafta Bizans'ın bin yıllık su duvarlarına çevirmiştim. Vurulmuştum" ifadeleri yer aldı.