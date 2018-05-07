Erdoğan'ın açıkladığı 24 Haziran manifestosunda neler var?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin stanbul 6'ncı İlk Kongresi'nde 24 Haziran'daki seçimler için manifestosunu açıkladı. Erdoğan, Türkiye'nin 'kuruluş ve diriliş dönemi'ni tamamladığını belirterek, 24 Haziran'dan sonraki dönemi ise "şahlanış ve yeniden yükseliş" olarak isimlendirdi.

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Cumhurbaşkanı, "AK Parti'nin bugüne kadar kazandığı 12 seçimin her biri hayati derecede önemliydi. Ama 24 Haziran seçimleri Türkiye için bir milat olacak. Seçimlerin ardından cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle şahlanış ve yeniden yükseliş idealimiz tüm unsurlarıyla hayata geçecek" dedi.

Demokrasi ve özgürlükler vurgusu,

ekonomik vaatler

Demokrasi ile hakların serbestçe kullanılmasına vurgu yaparken, ekonomide de faiz, cari açık ve enflasyonu düşürmeyi vaat eden Erdoğan, Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracaklarını söyledi. Konuşmada şunlar öne çıktı:

Dün olduğu gibi bugün de demokrasiden, özgürlükten, hakların serbestçe kullanılmasından yanayız. Yarın da öyle olacağız.

Biz milletin egemen olduğu tam bağımsız, tam demokratik ve müreffeh Türkiye istiyoruz.

Ahdim olsun ki; yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak.

Yerli otomobil ve savunma sanayii alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek.

Faizler, enflasyon ve cari açık düşecek.

Kanal İstanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeler mutlaka hayata geçecek. İstanbul'daki yeni havalimanımız bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda hizmete girecek.

El birliğiyle Türkiye ekonomisini büyütecek ve dünyaya markalar sunacak küresel bir güç haline getireceğiz

AK Parti yürüyüşüne başladığımız günlerde 3-Y olarak adlandırdığımız yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek, en önemli hedeflerimiz arasında olmaya devam edecektir.

AB'yi eleştirdi ama 'tam üyelik' hedefini hatırlattı

Cumhurbaşkanı, konuşmasında Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili de mesajlar verdi. Avrupa Birliği'ni (AB) eleştiren Erdoğan, üyelik konusunda Türkiye'deki gibi bir kararlığı muhataplarında göremediklerini söyledi. Türkiye'nin AB üyelik hedefinden vazgeçmediğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin küresel bir güç olacağını belirtti ve şu ifadelere yer verdi:

Yeni dönemde Türkiye küresel bir güç, öncü bir ülke olacak

Son zamanlarda muhataplarımızda aynı kararlılığı ve isteği görmesek de Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden asla vazgeçmedik.

Dış politikamızın temel ilkeleri 'bağımsızlık', 'milli çıkar', 'milli güvenlik' ve 'vicdani duruş' olmaya devam edecek

Kimsenin efendiliğini kabul etmediğimiz gibi kimseye de efendilik taslamayacağız.

Küresel bir güç olmak için kendi silahlarımızı üretmeye devam edeceğiz.

Türkiye, yeni dönemde sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarına yenilerini ekleyecektir.

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"Hükümet etkili icraata, yargı da bağımsız ve tarafsız adaletin tecellisine odaklanacak"

24 Haziran seçimlerinin ardından cumhurbaşkanlığı sistemine de geçişin tamamlanacağını hatırlatan Erdoğan, seçimlerin ardından cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili olarak "şahlanış ve yeniden yükseliş idealimiz tüm unsurlarıyla hayata geçeceğini" söyledi.

"Tam kuvvetler ayrılığı ile Meclis yasa yapmaya ve hükümeti denetlemeye, hükümet etkili icraata, yargı da bağımsız ve tarafsız bir biçimde adaletin tecellisine odaklanacak" diye konuşan Erdoğan, demokratik siyasetin bu sistemde kurumsallaştığını öne sürerek, "vesayet düzeni ve bürokratik oligarşinin" ortadan kalkacağını belirtti.

Yeni sistemde, cumhurbaşkanının yetkileri önemli ölçüde artırılırken, başbakanlık makamı da lağvediliyor. Böylece, yürütme de cumhurbaşkanının kontrolü altına geçiyor. Ayrıca cumhurbaşkanına kararname çıkarma ve bütçeyi hazırlama yetkileri de getiriliyor. Muhalefet, yeni sistemin "tek adam rejimi" getireceğini ve kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıracağını öne sürüyor. Erdoğan ise bugünkü konuşmasında tam aksini savundu.