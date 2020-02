Erdoğan, AKP'nin seçim manifestosunu açıkladı: Osmanlı tokadıyla başladı, yemin ederek bitirdi

AKP, seçim manifestosunu bugün açıklıyor. Geçen hafta İzmir’de yaptığı mitingle seçim çalışmalarını başlatan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'nde partisinin seçim manifestosunu açıkladı.

İstanbul Bakırköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'nun önündeki kalabalığa seslenen Erdoğan, "Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Bunun adı ne olacak, Osmanlı tokadı olacak" ifadelerini kullandı. Salondaki konuşmasına da Osmanlı İmparatorluğu vurgusu yaparak başlayan Erdoğan, "Dedem Osman Gazi'nin rüyası hakikat oldu" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını yemin ederek bitirdi. Yeminde, "Yemin olsun yolumuzdan dönmeyin. Yemin olsun hedeflerimizden vazgeçmeyiz. Yemin olsun kardeşliğimize halel getirmeyiz. Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz; yolumuzu açık eğlesin" ifadeleri yer aldı.

"Atatürk, 'Size ölmeyi emrediyorum' dediğinde siperlerinden ok gibi fırlayanlar bizdik"

Erdoğan'ın konuşmalarının satır başları şöyle:

-Bu toprakları bize vatan yapan aziz milletim. 1071 Malazgirt Zaferi'nden bu yana bu topraklar bize yurt oldu. Bizim devletimiz Söğüt'te çadırlarda kuruldu. Dedem Osman Gazi'nin rüyası hakikat oldu. Devletimiz adalet sevdasıyla büyüdü. Bursa ve Edirne de kök saldı. Sultan Fatih bizim ceddimizdi. Kudüs'ü alan Selahattin Eyübi bizdik. Kanla alınan toprak, parayla satılmaz diyen Abdülhamid bizdik. Çanakkale'de canını veren, düşmana geçit vermeyen bizdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ''Size ölmeyi emrediyorum'' dediğinde siperlerinden ok gibi fırlayanlar bizdik. Bu yurdun namusunu işgalcilere çiğnetmeyen bizdik, toprakları sıksan şuhedamızın fışkırdığı, türkümüzün okunduğu Türkiyemizi aziz bildik.

"Türkiye'yi şahlandırdık; hep birlikte büyüdük, hep birlikte özgürleştirdik"

-1923'te Atatürk'ün öncülüğünde devletimizin yönetim şeklini cumhuriyet olarak ilan edildi. 28 Şubat'ta milletin inancını boğmaya kalkıştılar. Her darbede acı çeken biz olduk. Varlığımıza, huzurumuza, refahımıza kast ettiler. Yılmadık, yıkılmadık. Erdem irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık. Hep birlikte büyüdük, hep birlikte özgürleştirdik. Biz durmadık, onlar da durmadı. 27 Nisan'da bir e-muhtıra ile karşımıza çıktılar. Biz milletin iradesine sahip çıktıkça onlar daha da öfkelendi. Geri durmadık, diklenmedik, dik durduk. Onların küresel efendilerine de eyvallah etmedik.

"Davos'ta işgalcilere 'one minute' dedik"

-Küresel düzenin haksızlıklarına dünya 5'ten büyüktür diye haykırdık. Somali'deki, Bosna'daki katliamlara gür bir sesle haykırdık, elimizi taşın altına koyduk. Başkalarının ilgisizliğine aldırmadan, kendi imkanlarımızla mazlumların sesi olduk. Zulme karşı merhametten, sömürüye karşı ortak çıkardan, kibire karşı kardeşlikten yana olduk. Mazlum Filistin halkının davasını her platformda savunduk. Davos'ta işgalcilere karşı 'one minute' dedik. One minute önemli bir istasyondu. Suriye ve Irak'tan buraya gelen milyonlarca muhacire hiç tereddüt etmeden kapımızı açtık.

"Gezi olaylarında istikrarımıza kast ettiler"

-2013 yılında ekonominin her alanında en yüksek değerleri yakaladığımızda şer cephesi yeniden harekete geçti. Göreve geldiğimizde IMF'e borcumuz 23 milyar dolardı, Merkez Bankası rezervi 27.5 milyar dolardı. 2013'te IMF'e olan borcu sıfırladık. Şu anda borcumuz yok, bitti. Merkez Bankamızın döviz rezervi 114.5 milyar dolar, buraya çıktık. Gezi kalkışması ile istikrarımıza kast ettiler. Şehirlerimizi talan ettiler, demokrasimizi hedef aldılar, ihanet çetesi aracılığıyla siyasetimizi teslim almaya kalktılar. Ne yaptılarsa teslim olmadık, milletin iradesini çiğnetmedik. Milletin engin ferasetine güvendik. Milletimizin teveccühü ile cumhurbaşkanı seçilerek hain planları başlarına çaldık.

-Cumhurbaşkanı seçilmemizin ardından emperyalistlerin beslemesi teröristler için harekete geçtik.

"Biz 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tankları durduranlarız, siz o gece ölümü öldürdünüz"

-Cumhurbaşkanı seçilmemizin hemen ardından emperyalistlerin beslemesi olan bölücü örgütün düğmesine bastılar. İnsanlarımızı katlettiler, insanımıza kast ettiler. 15 Temmuz'da tanklarla, savaş uçaklarıyla üstümüze geldiler. Devletimizin silahları ile milletimizin canına kast ettiler. 251 kardeşimizi şehit ettiler, 2 bin 193 kardeşimizi de yaraladılar. Yakın tarihin en kahraman direnişi ile bunları başarısızlığa uğrattık. Biz 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tankları durduranlarız. Sizleri kutluyorum, siz o gece ölümü öldürdünüz. Biz 15 asırdır okçular tepesini bekleyenleriz. Biz bu toprağı kanlarıyla yoğurarak vatan kılanlarız.

-AK Parti'nin hamurunu siz yoğurdunuz. AK Parti'nin hikayesi sizin hikayenizdir. Bu hikayede, dili duları anaların istekleri var, babaların beklentileri var, okul sıralarındaki gençlerin umutları var, genç kızlarımızın yarınları var. Hamdolsun, milletimiz bizi dualarına, isteklerine, yarınlarına, destanlarına ortak ederek emanetine layık gördü.

"Milletimize afra tafra yapmadık, mütevazı olduk"

-Yeter, söz de karar da milletindir dedik. Şimdi manifestomuzu açıklıyoruz değil mi? Erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık. Davamız bu aziz millete hizmet davasıdır. Ülkemiz büyüdükçe, kalkındıkça bağımsızlığımızı perçinledik. Yerli ve milli siyaset tam da budur. Milli olmak, milli geliri artırmak, iş ve aşı artırmak demektir. Faize giden parayı, sosyal yardımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Savunma sanayisinde dışa bağımlı olmamak demektir. Bürokratik oligarşiye son verdik. Halkımız demokrasinin en ileri standartlarına layıktır dedik. Sivilleşme adımlarıyla siyasetimizi normalleştirdik. Yeni bir düzen kurmak zahmetlidir. Geride kalan dönemde büyük direnişlerle karşılaşsak da başardık. Yerli ve milli olanı evrensel birikimle, modern siyasetin birikimiyle harmanladık. Ülkemizin değişen ihtiyaçlarına duyarsız kalmadık, tecrübe kazandık, güçlendik. Kuruluş hedeflerimizden hiç sapmadık. Bu milletimiz de bize ayrı bir güç verdi. Milletimize afra tafra yapmadık, mütevazi olduk. Kapalı kapılarda pazarlık yapmak yerine, herkesin gözü önünde muhasebe yaptık. Bu siyaset tarzımızı sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız.

"24 Haziran milat olacak"

-Kazandığımız 12 seçim önemliydi, 24 Haziran milat olacak. Yeni sistemde yönetimde söz sahibi olmanın yegâne yolu, seçimlerle milletin iradesinden geçecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle gelir durumlarındaki makas daralacak. Vesayet düzeni de bürokratik oligarşi de tamamen son bulacak. Tam kuvvetler ayrılığı ile Meclis yasa yapmaya ve hükümeti denetlemeye, hükümet etkili icraata, yargı da bağımsız ve tarafsız bir biçimde adaletin tecellisine odaklanacak. Vesayet düzeni de bürokratik oligarşi de tamamen son bulacak. Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyecek.

-Ahdim olsun ki yeni dönemde Türkiye muasır medeniyetlerin seviyesine çıkacak. Ahdim olsun ki Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak. Ahdim olsun ki dar gelirlinin üzerinden vergi yükü kalkacak. Ahdim olsun ki vatandaşlarımızın hayat standardı yükselecek.

"Ahdim olsun ki; faizler, enflasyon ve cari açık düşecek"

-Enerjide dışa bağımlılığımız büyük oranda azalacak. Yüksek teknolojili ürünlerde yerlilik oranı artacak. Yerli otomobil ve savunma sanayii alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek. Şehirlerimiz kültür sanat üreten kimlikli şehirler haline gelecek.

-Ahdim olsun ki; Faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. Türk ekonomisi dış şoklara ve finansal saldırılara daha dirençli hale gelecek. Türkiye’nin yatırım cazibesi mutlaka yükselecek.

-Hantal bürokrasiden etkin bürokrasiye geçilmesiyle birlikte devlet kurumları arasındaki koordinasyon artacak, karar alma süreçleri hızlanacak. Bakanlıklar daha icraatçı hale gelerek daha uzun vadeli planlamaların, etkin politikaların aracı haline dönüşecek.

-Yeni dönemde, “Lider ülke Türkiye” vizyonumuz devam edecek. Küresel bir güç olmak için kendi silahlarımızı üretmeye devam edeceğiz. Altay tankımız gibi, Atak helikopterimiz gibi, İHA’larımız, SİHA’larımız gibi savunma sanayii değerlerimizi artıracağız.

"Yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele devam edecek"

-Güney sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu paramparça ettik. En son Afrin’de destan yazan kahramanlarımız, yeni görevlere hazırdır. Aynelarab’tan Haseke’ye, oradan Sincar ve Kandil’e kadar tek bir terörist bırakmayana kadar operasyonlarımız sürecek.

-AK Parti yürüyüşüne başladığımız günlerde "3-Y" olarak adlandırdığımız yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek, en önemli hedeflerimiz arasında olmaya devam edecek.

-Kuruluş ve diriliş döneminin kaçınılmaz çalkantıları içerisinde huzurundan özellikle olan, kendisini ötelenmiş hisseden, hakkını alamadığını düşünen herkese, devletimizin şefkat, merhamet ve adaletli kolları sonuna kadar açıktır.

"AK Parti özgürlükler partisidir, böyle olmaya da devam edecektir"

-Milletimizin huzuruna, birliğine, dirliğine düşmanlık etmeyenler, bizimle aynı rüyayı görmeseler, aynı ideali paylaşmasalar bile, aynı derecede değerlidir. Bu zamana kadar yanımızda olmayan ya da karşımızda bulunanlara da diyorum ki; Milletimiz bir bütündür.

-AK Parti özgürlükler partisidir, böyle olmaya da devam edecektir. Irkçı, yabancı düşmanı, cinsiyetçi, bölücü olmayan tüm fikirlerin yayılması, örgütlenmesi, propagandasının yapılması devletimize emanettir. 15 Temmuz gecesi canından vazgeçmiş milletin özgürlüğünü kısıtlamak, bunu düşünmek bile akla mantığa uygun değildir.

"İstanbul Türkiye'dir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salon dışında yaptığı konuşmanın öne çıkan bölümleri:

-Kardeşlerim unutmayın İstanbul Türkiye'dir. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik bundan sonrada böyle olacak. Rabbime hamd ediyorum bana sizler gibi yol arkadaşları nasip etti.

-Manifestomuzla, inşallah başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız.

"Paralel devleti çok sevenler Pensylvania'ya"

-81 milyon tek milletiz. Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Bunun adı ne olacak, Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler. Topraklarımızı parçalayamayacaklar.-Sınır ötesine geçtik mi, geçtik. Neden, çünkü rahat durmadılar.

-Paralel devleti çok sevenler Pensylvania'ya. Biletlerini de alırız, göndeririz.

Yıldırım: Hakkari buradadır; Edirne, Sinop, Trabzon, Kastamonu buradadır, Sivas buradadır

Başbakan Binali Yıldırım da Erdoğan'ın konuşacağı kongre öncesi dışarıdaki kalabalığa seslendi. Sinan Erdem Spor Salonu önündeki otobüs üzerinde konuşan Başbakan Yıldırım, "Yağmura rağmen salonun içinde dışında hıncahınç dolduran bu gönül kardeşlerimizi, yol arkadaşlarımızı en kalbi duygularla muhabbetle şahsım ve arkadaşlarım adına selamlıyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" dedi. "Bugün 24 Haziran'a giden yolda İstanbul Türkiye'ye bir mesaj veriyor" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"İstanbul diyor ki burası bu mübarek şehir Türkiye'nin özetidir. Hakkari buradadır. Edirne, Sinop, Trabzon, Kastamonu buradadır. Sivas buradadır. 81 vilayet buradadır. Evlad-ı Fatiha'n buradadır. Balkanlar buradadır. Kafkaslar buradadır. Kısacası İstanbul Türkiye'nin özetidir. Biz bu yola çıkarken İstanbul'dan başladık. Recep Tayyip Erdoğan; liderimiz Pınarhisar'a gönderilirken bu şarkı burada bitmez dedi ve Ak Parti hareketini bu kutlu yürüyüşe İstanbul'dan başladık. Ak parti İstanbul'da doğdu Türkiye'ye yayıldı. Türkiye Ak parti oldu. Ak parti Türkiye'nin partisi oldu. Bugün sadece AK parti İstanbul il kongresini yapmıyoruz. Bugün aynı zamanda Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak, 2023'e taşıyacak o büyük bir manifestoyu da genel başkanımız bugün milletimizle paylaşacak. Ülkemiz, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. 24 Haziran'da Ak kadınlar İstanbul'da yeni bir tarih yazacak mıyız? Ak gençler yeni bir destan yazmaya var mısınız?"