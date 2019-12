Erdoğan'ın 3. balkon konuşmasının tam metni: 74 milyonun hükümeti olacağız

T24

Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la el ele geldiği AKP Genel Merkezi’nin balkonundan seçim sonuçlarını değerlendirdi. Erdoğan seçim zaferini kutlamaya gelen binlerce AKP'liye seslenmeden önce vatandaşları selamladı ve balkonda bulunan partililerle tek tek tokalaştı.Başbakan Erdoğan, üçüncü balkon konuşmasında Türkiye'ye şöyle seslendi:"Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım...Burada Ankara'dan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nden, tüm arkadaşlarımla hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 81 vilayetimizin, 780 bin kilometrekarenin her bir zerresinin, 74 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının tamamını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.Gözlerini Türkiye'ye cevirmiş, gelecek haberleri takip eden, Bağdat, Kahire, Saraybosna, Bakü, Lefkoşe ve diğer tüm dost ve kardeş halkları buradan muhabbetle selamlıyorum.12 Haziran 2011 seçim sonuçaları ülkemize, milletimize, bütün coğrafyamıza, tüm dünyaya hayırlı olsun.Bu sonuçlar inşallah bölgemizde ve dünyada, barışa, adalete, huzur ve istikrara katkı sağlasın.Bütün milletime, bugün katılım noktasında gösterdikleri cesaret ve ciddiyet noktasında sandığa giden tüm vatandaşlarıma yürekten saygılarımı sunuyorum. Uzak diyarlardan, gurbetten gelip oy kullanan kardeşlerimize, şükranlarımızı sunuyorum. Seçimlerde görev alan tüm güvenlik güçlerine, sandık görevlilerine ayrıca teşekkür ediyorum.AK Parti olarak bugun çok farklı heyecanları aynı anda yaşıyoruz. Türkiye'de her iki seçmenden birinin oyunu almış olmanın heyecanını yaşıyoruz.(Partililerin muhalete yönelik "Çatlasın" sloganları üzerine) Kardeşler, çatlamasın... Onları da kucaklayacağız, onları da aramıza alacağız... Zira böyle yaptığımız için, kucakladığımız için demokrasi tarihinde, çok partili donemde 3. dönem milletimizden yetki almanın heyecanını yaşıyoruz.22 Temmuz'da, 2007 yılında 16 milyon oy alırken, bugün oyumuzu 5 milyon artırarak 21 milyona ulaşmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. 22 Temmuz seçimlerine göre oy oranımızı artırmanın heycanını yaşıyoruz. Aziz milletimize bize olan guveninden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.Tüm samimiyetimle, AK Parti'ye oy vermiş olsun olmasın, 12 Haziran 2011 seçimlerinin galibi inşallah hiç şüphesiz Türkiye'dir. Bu aziz millettir. Bugün bir kez daha Türkiye kazanmıştır. Bugün bir kez daha demokrasi kazanmıştır. Bugün bir kez daha milli irade kazanmıştır. Topyekün millet kazanmıştır.Bugun millet sandığa gitmiş, mührü eline almış ve son kararı vermiştir. Millet bütün soru işaretlerine net olarak son noktayı koymuştur. Bugün benim Türk kardeşim, Kürt kardeşim, Roman, Laz kardeşim, 74 milyon kazanmıştır. Bugün benim işçim, memurum, emeklim, çiftçim, engellim, genç kardeşlerimiz, yavrularımız kazanmıştır. Yoksul, kimsesiz kardeşim kazanmıştır. Bugün mazlumların, mağdurların umudu kazanmıştır. İnanın bugün istanbul kadar, Saraybosna kazanmıştır. İzmir kadar Beyrut kazanmıştır. Diyarbakır kadar, Batı Şeria, Gazze kazanmıştır. Bugun Türkiye kadar, Ortaoğu, Kafkaysa, Balkanlar kazanmıştır. Bugün demokrasi kadar, barış, adalet ve istikrar kazanmıştır.Bu milletin bir evledı olarak şunu büyük bir gururla ifade etmekteyim: Bugün Türkiye, demokratik olarak buyük bir olgunluk kazanmıştır. Merhum Turgut Özal'ın ve Adnan Menderes'in hayalleri özlemleri artık yerini bulmuştur, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti güçlü demokrasisiyle muasır medeniyetlere ulaşmıştır...Çetelerin istikamet çizdiği Türkiye, Allah'ın izniyle, milletin takdiriyle artık geride kalmıştır. Kardeşlerim, benim milletim tartışmasız şekilde kazanmıştır. Türkiye'nin önünü yeni, yepyeni tertemiz bir sayfa açılmıştır. Şundan herkesin emin olmasını istiyorum. Önceki AK Parti hükümetinde olduğu gibi, yeni AK Parti hükümeti de 74 milyonun hükümeti olacak.Kardeşlerim, Türkiye'nin 780 bin kilometrekaresinde dikkat edin yine AK Parti vardır. Batıda da doğuda, kuzey de güneyde de var. 7 bölgenin tamamında AK Parti birinci parti. Neden? Çünkü biz kimseyi dışlamadık, kimseyi ayırmadık. Herkesi kucakladık. Yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Milletin fertleri arasında hiçbir ayrım yapmadık. Demokrasinin standartlarını yükseltme çabasında olduk. Bir nebze bile bundan sonra da geriye dönüş olmayacaktır. 74 milyonun herbirinin yaşam tarzı, inancı, değerleri, bizim için önemlidir.Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir kardeşimizin huzur, güven, barış ve adalet içinde yaşamını idame ettireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Milletimizden aldığımız güçle, yetkiyle demokrasi daha ileri standartlara kavuşacak, özgürlükler çok daha ilerleyecek, herkes kendini daha rahat ifade edecektir. Bütün kardeşlerimin, 74 milyonun böyle bir gönül huzur içinde olmasını yürekten temenni ediyorum. Zira bugün sorumluluğumuz daha da artmıştır. 3. dönemde teveccüh gören AK Parti’nin sorumluluğu da hasssasiyeti de artmıştır. Biz zaten üzerimizde büyük bir emanet taşıyoruz, bu emanetin ağırlığı daha da artmıştır. Kibirden zaten sakınıyorduk, bugünden itibaren çok daha büyük bir hassasiyetle sakınacağız. Daha mütevazı olmanın gayreti içinde olacağız. Gururu, böbürlenmeyi hiçbir zaman kafamızdan içeri almadık bundan sonra da daha hassas olacağız. Tevazu bizim şiarımızdır, bundan sonra da tevazuda toprak gibi olmaya daha fazla özen göstereceğiz. Bu millete efendi değil hizmetkâr olmaya devam edeceğizKardeşlerim, aziz milletim;Sandıktan çıkan sonucu, sandığın verdiği mesajı en doğru şekilde okumanın çabası içinde olacağız. Aziz milletimiz bize sadece hükümet etme yetkisi vermedi, aynı zamanda yeni anayasa yapmak için görev verdi. Bu yeni anayasayı uzlaşmayla, istişareyle, müzakereyle yapma mesajı verdi.330’un altında milletvekili çıkardık veya çıkarıyoruz diye biz kapımızı kapamayacağız ve muhalefete gideceğiz. Kabul ederlerse, kabul buyururlarsa uzlaşmaya, parlamento dışındaki partilerle, sivil toplum örgütleriyle, medyayla, akademisyenlerle, bu alanda sözü olanlarla en geniş anlamda istişare ve uzlaşma arayışı içinde olacağımızı daha bu akşamdan ifade ediyorum.Değerli kardeşlerim;Meydanlara ifade ettiğimiz gibi özgürlükçü bir anayasayı hep birlikte yapacağız. Bu anayasada herkes kendini bulacak; doğu da bulacak, batı da bulacak, kuzey de güney de. Velhasıl milletim “İşte bu benim anayasam” diyecek. Yeni anayasa milletin her bir ferdini birinci sınıf olarak görecek. Her kimlik, her değer, herkesin özgürlük, demokrasi, barış ve adalet talebine bu anayasa karşılık verecek. Bu anayasa Türk’ün, Kürt’ün, Zaza’nın, Arap’ın, Çerkes’in, Laz’ın, Gürcü’nün, Roman’ın, Türkmen’in, Alevi’nin, Sünni’nin, azınlıkların yani 74 milyonun anayasası olsun.Kardeşlerim;Bu anayasa kardeşlik, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik üzerine tesis edilecek. Başladığımız hiçbir işi bugüne kadar yarım bırakmadık; bütün yatırımlarımızı tamamladık ve tamamlayacağız. 2023 hedefleri doğrultusunda yeni yatırımlarımızı hemen başlatacağız. Emekliyi, yoksulu, engelliyi, kadın ve çocukları, gençleri daha fazla gözeteceğiz. Mili birlik ve kardeşlik sürecine hız verecek, annelerin gözyaşlarını dindireceğiz.Bölgesel ve küresel meselelerde çok daha aktif olacağız. İnkar politikalarını bitirdik, asimilasyon politikalarını bitirdik bitiriyoruz. Daha etkin roller alacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgemizde hak diyeceğiz hukuk diyeceğiz, barış, adalet, özgürlük ve demokrasi diyeceğiz.Sevgili vatandaşlarım, değerli yol arkadaşlarım;Bir kez daha tekrar etmek istiyorum; kazanan, Türkiye’dir, demokrasimizdir, kardeşliktir. Hiç kimse hüzünlenmesin; hiçkimsenin sevinci, coşkusu diğerlerini üzmesin. Çünkü biz hep birlikte Türkiye’yiz.Biz beraberiz, kardeşiz, bunu unutmayın. Her zaman ifade ettiğim gibi bugün hesaplaşma değil helalleşme günüdür.Kampanya sürecinde istemeden kalbini kırdığımız, üzdüğümüz kardeşlerimiz varsa hepsinden başta şahsım, tüm arkadaşlarım adına helallik diliyorum. Kampanya sürecinde yaşananların, söylenenlerin, yanlış anlamaların, incitici kelamın meydanlarda kalmasını diliyorum. İstemeden incettiğimiz siyasiler varsa onlardan da helallik diliyorum. Ben aziz milletime, tüm siyasi partilere hakkımı helal ediyorum, hakkımızı helal ediyoruz.Bu arada AK Parti teşkilatına buradan mahsus şükranlarımı iletiyorum. Genel başkan yardımcılarıma, bakan ve milletvekili arkadaşlarıma, il/ilçe başkanlarımıza, kadın kolları teşkilatıma, gençlik kolları teşkilatıma, sandık müşahiterimize teşekkür ediyorum. Bütün milletvekili aday adaylarına ve adaylarımıza, belediye başkanlarımıza, il genel meclis üyelerimize, partimizin tüm üyelerine, tüm gönüldaşlarına teşekkür ediyorum. Bugün sandıklarda görev yapan sandık görevlilerine de partili- partisiz, teşekkür ediyorum. Genel merkez çalışanlarına teşekkür ediyorum. Onlardan da istirham ediyorum; bugün kazananın Türkiye olduğu bilinciyle sevinç ve coşkularında kimseyi hüzünlendirmemelerini diliyorum.3. dönem AK Parti iktidarı, ülkemize, milletimize, tüm insanlığa hayırlı olsun.Allah yar ve yardımcımız olsun.Yolumuz, bahtımız açık olsun.Her şey Türkiye için, demokrasi için, özgürlük için, kardeşlik için!12 Haziran demokrasi bayramı kutlu, mübarek olsun!Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.74 milyonu bir ve beraber olarak kucaklıyor, hepinizi Allaha emanet ediyorum."