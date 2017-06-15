Erdoğan'ın 12 koruması hakkında ABD'de tutuklama kararı

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ve Washington Emniyet Müdürü Peter Newsham, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen ayki Washington ziyareti sırasında Türk büyükelçiliği konutunun dışında yaşanan kavgayla ilgili açıklama yaptı. Bowser ve Newsham, olaya karıştığı tespit edilen 18 kişinin suçlandığını, bu kişilerden henüz ulaşılamayan 14’ü hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyledi.

İsimleri

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, 14 kişi arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaları Turgut Akar, İsmail Dalkıran, Servet Erkan, Tugay Erkan, Ahmet Karabay, Feride Kayasan, Lütfü Kutluca, Mustafa Murat Sümercan, Gökhan Yıldırım, İsmail Ergündüz, Mehmet Sarman ve Hamza Yurteri ile iki Kanadı vatandaşı Mahmut Sami Ellialtı ve Ahmet Cengizhan Dereci bulunuyor.

2 kişi tutuklandı

Kalan dört kişi ise ABD vatandaşı. Sinan Narin başkent Washington’a komşu Virginia eyaletinde, Eyüp Yıldırım da New Jersey eyaletinde bu hafta içinde tutuklanmıştı. Diğer Amerikan vatandaşları Jalal Kheirabaoi ve Ayten Necmi’nin de olay günü olan 16 Mayıs’ta tutuklandığı hatırlatıldı.

Pasaport kayıtları

Bowser, kavgaya karışanların video görüntüleri ve pasaport kayıtlarından tespit edildiğini de kaydetti. Soruşturma kapsamında yerel birimler ve federal yetkililerle birlikte çalıştıklarını belirten Washington Belediye Başkanı, Gizli Servis, Dışişleri Bakanlığı ve Washington Adalet Bakanı’na da katkıları için teşekkür etti.

“Açık bir saldırı”

Belediye Başkanı Bowser, 9 kişinin yaralandığı olayı bir kez daha kınadığını söyledi ve “Bu olay Washingtonlular ve Amerikalılar olarak taşıdığımız değerlere bir hakaretti ve anayasanın birinci ek maddesine da açık bir saldırıydı. Birinci madde Amerikalılar olarak bize barışçıl toplanma ve protesto hakkı tanıyor ve Washington’da biz bu hakkın teminatı ve korunmasına bağlılık göstermekteyiz” diye konuştu.

Kimliği hala tespit edilemeyenler

Washington Emniyet Müdürü Newsham ise hala bazı şüphelilerin kimliklerinin tespit edilemediğini, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü, halktan da bu noktada yardım isteyeceklerini açıkladı.

“Erdoğan’ın gözaltına alınması”

Kimliğini henüz tespit edemedikleri kişilerin fotoğraf ve görüntülerini de bugün yayınlayacaklarını bildiren Newsham, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olayları müdahale etmeden izlediğini gösteren görüntülerin hatırlatılması üzerine, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gözaltına alınmasını gerektirecek herhangi bir kanıta sahip değiliz” ifadesini kullandı.

“Bu isimler suçlamalara yanıt vermek için gelmeli”

Newsham, haklarında yakalama kararı çıkarılan güvenlik görevlilerinin Amerika’ya geldikleri takdirde tutuklanacaklarını belirterek, “Biz bu kişilerin ABD’ye gelmelerini ve suçlamalara cevap vermelerini bekliyoruz” dedi.

“Amerika’da ve özellikle Washington’da barışçıl protesto hakkını kutsal bir hak olarak gördüklerini” vurgulayan Newsham, “Bu olaylar Mayıs ayı ortasında meydana geldiğinde, sorumlulardan eylemlerinden dolayı hesap sorulması için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söylemiştik. Bu sorumluların da kendi üzerlerine düşeni yapıp suçlamalara yanıt vermek için geleceklerini umuyoruz” diye konuştu.

Newsham, yakalama kararlarının uygulanması konusunda ilave adımların Dışişleri Bakanlığı tarafından ilgili yasa ve düzenlemelere uygun olarak değerlendirileceğini de belirtti.

“Büyükelçilikten olaya karışan yok”

Bir soru üzerine, Türk Büyükelçiliği’nden herhangi bir kişinin olaya karıştığını tespit etmediklerini söyleyen Newsham, polisin mevcut şartlar altında elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi. Newsham polisin müdahalesiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, “Bu olayın en zorlu yönlerinden biri, çok hızlı gelişmesiydi. Bence polis durumu hızlıca kontrol altına almada işini en iyi şekilde yaptı. Böyle bir olayda ilk öncelikleri, yaralıların tıbbi tedavi görmesidir. Böyle bir senaryoda herkesi aynı anda tutuklamak uygun olmaz. Kanıtlar toplamak bence daha iyi bir yaklaşım” diye konuştu.

Newsham, "protestocu grubun hem Türkiye hem ABD’nin terör örgütü kabul ettiği PKK’nın sempatizanları olduğunun" hatırlatılması üzerine, gösterilerin barışçıl yürütüldüğü müddetçe neye tepki gösterildiğinin önemli olmadığını vurguladı.

Büyükelçi, bakanlığa çağrıldı

Bu kararın ardından ABD Büyükelçisi John Bass, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlıktan konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Vaşington Büyükelçiliğimiz ikametgâhının önünde 16 Mayıs tarihinde yaşanan olaydan ötürü ABD makamlarının bazı vatandaşlarımız ile Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenlik personelinden bazıları hakkında tutuklama kararı aldığının öğrenilmesi üzerine, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Sayın Müsteşarımız tarafından Bakanlığımıza davet edilmiştir.

ABD makamları tarafından alınan bu kararın yanlış, yanlı ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu, Vaşington Büyükelçiliğimiz önünde yaşanan arbedenin yerel güvenlik makamlarının gerekli önlemleri almamalarından kaynaklandığı, ABD’nin benzer üst düzeyli ziyaretlerde mutat olarak aldığı tedbirler bu defa da aynen uygulanmış olsaydı bu sorunun yaşanmayacağı, dolayısıyla da yaşananlardan vatandaşlarımızın sorumlu tutulamayacağı ABD Büyükelçisine iletilmiştir.

Sözde protestocuların, terör örgütü bayrak ve sembolleriyle Vaşington Büyükelçiliğimiz ikametgâhına birkaç metre yaklaşmasına ve masum vatandaşlara saldırmalarına ABD makamlarınca gözyumulmasının ve ayrıca, Büyükelçilik kançılaryası önünde Sayın Bakanımızın korumalarına saldıran Amerikan güvenlik yetkililerine de hiçbir işlem yapılmamasının asgari bir adalet anlayışıyla bağdaştırılamayacağı da ABD Büyükelçisine bildirilmiştir.

Tarafsız ve bağımsız bir soruşturmanın sonucu olmadığı açıkça görülen bu kararın kabul edilemez olduğu ABD Büyükelçisine vurgulanmıştır.