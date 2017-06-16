Erdoğan'dan ABD'ye 'koruma' tepkisi: Böyle bir şey olabilir mi?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda verdiği protokol iftarında konuştu.

Erdoğan, ABD ziyareti sırasında, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği önündeki göstericilere müdahale eden 12 koruması hakkında tutuklama kararına tepki gösterdi.

Erdoğan, "hukuki ve siyasi mücadele" edeceklerini ifade ederken şunları söyledi:

"PKK terör örgütü FETÖ’cüler birleştiler, 40-50 metre mesafede şahsıma karşı gösteri yapıyorlar. ABD polisi hiçbir şey yapmıyor. Acaba benzer bir şey Türkiye’de yapılmış olsa tavır ne olur? Hiçbir şey yapmadıkları gibi onlara müdahalede bulunan bizim soydaşlarımızdan iki tanesini içeri almışlar.

"Böyle şey olabilir mi? Bir diğer taraftandan da korumlarımdan 12 tanesi için tutuklama kararı çıkarmışlar. Bu nasıl bir hukuktur? Bu korumalar beni korumayacaksa niçin yanımda ABD’ye götürüyorum?

"Amerika’nın Hans'ı ile mi kendimi koruyacağım? ABD liderleri ülkeme geldiği zaman Türk polisini bile arabaya oturtmazlar. Biz oraya gittiğimizde 'Hayır biz kendi polisimizi oturtacağız' diyorlar. Bunun mücadelesini vereceğiz siyasi ve hukuki."

Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin kıskanılan bir ülke olduğunu söyledi.

Washington'da ne olmuşu?

Amerika’nın Sesi tarafından çekilen videolarda güvenlikçiler ve bazı Erdoğan destekçilerinin yolun karşısındaki küçük gösterici gruba saldırdığı görülüyor. Koyu renk takım elbiseli kişiler ve diğerlerinin bir görüntüde kaldırımda yatarak korunmaya çalışan bir kadını defalarca tekmelediği dikkat çekerken, elinde megafonlu bir kişinin de defalarca yüzünden tekmelendiği gözleniyor.

Washington polisi protestocuları korumaya çalışırken, takım elbiseli kişileri geri çekilmeleri konusunda uyarıyor. Ancak videolarda, bu kişilerin polisin engellemesini de aşarak saldırılarına devam ettiği görülüyor. Bu ikinci kavgada toplam 9 kişi yaralanmıştı.

Washington’daki Türk Büyükelçiliği tarafından olayın ardından yapılan açıklamada, protestocuların PKK’yla bağlantısı olduğu iddia edilmiş ve “bazı Türk asıllı Amerikalıların göstericilerin provokasyonuna meşru müdafaa yoluyla yanıt verdiği” öne sürülmüştü.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi, olayın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Bu olayların ardından 2 Türkiye kökenli kişi ABD'de tutuklanmış, Erdoğan'ın 12 koruması hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.