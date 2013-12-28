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Politika

Erdoğan'ı şaşkına çeviren İdris Naim Şahin anonsu!

Başbakan Erdoğan'ın anonsçusu havalimanında düzenlenen mitingte yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı sahneye davet ederken şaşkınlığa sebeb olan bir gaf yaptı

28 Aralık 2013 19:30

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği mitingde AKP'nin anonsçusu, Erdoğan'ın konuşması öncesinde parti otobüsünün üzerinde tek tek bakanları anons etti. Anonsçu, yeni seçilen bakan İdris Güllüce'yi anons edeceği esnada,  "Çevre ve Şehircilik Bakanımız İdris Naim Şahin" deyince, Erdoğan büyük bir şaşkınlık içerisinde dönerek kendisine baktı. Otobüs üzerindeki bakanlar arasında gülümsemeye neden olan hata daha sonra düzeltildi.

İşte Erdoğan'ın şaşkına döndüğü o görüntü:

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