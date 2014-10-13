Erdoğan'ı koruyan polisler kaza yaptı; 3 şehit, 33 yaralı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gümüşhane programında görevlendirilen Malatya Emniyet Müdürlüğü bünyesi’ndeki Çevik Kuvet polislerinin bulunduğu otobüs, dönüş yolunda Sivas yakınlarında kaza yaptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen otobüste bulunan 3 polis şehit oldu, 33 kişi de yaralandı.

Kaza saat 01.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinde İmranlı ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Kızıldağ geçidi inişinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü Gümüşhane programında güvenlik önlemlerine destek olmak amacıyla Malatya Emniyeti’nden takviye çevik Kuvvet ekibi gönderildi. Program sonunda çevik kuvvet ekibi görev yeri olan Malatya’ya dönmek üzere yola çıktı.



Polis memurlarının bulunduğu Mehmet Oluk yönetimindeki plakalı otobüs, Sivas İmranlı ilçesi yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu otobüs yan yatarak devrildikten sonra bir süre sürüklendi.

Can pazarının yaşandığı kazada polis memurları Beşir Kurt ve Emrah Horoz ile kimliği henüz belirlenemeyen bir polis mamuru daha şehit oldu. Çoğu polis memuru 33 kişi ise yaralandı. Yaralılar İmranlı, Zara ve Sivas’ta bulunan çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye altına alındı. Hastanelerin tümü alarm durumuna geçilirken, ilk müdahalesi İmranlı İlçesi’nde yapılan yaralıların çoğu Sivas kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.



Birçok yaralının sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kazanın hemen ardından Sivas Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan da olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Valilik: 3 şehit, 33 yaralı

Sivas Valiliği kazada 3 polisin şehit olduğunu açıkladı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazleri İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan 33 kişinin isimleri şöyle:

"Şoför Mehmet Oluk. Polis memurları Osman Kuçur, Muammer Kılıç, Erkin Doğan, Ahmet Yiğit, Kemal Uludoğan, Nuh Akdağ, Osman Demir, Arif Altaş, Tarkan Latifeci, Ferhat Murat Temurtaş, Sinan Çetin, Habib Erdem, Murat Güneş, Kadir Çetin, Hakan Menteş, Ömür Çoban, Ali İhsan Özgül, Turan Evin, Kamber Kızılbal, Hikmet Kurt, Ahmet Taştan, Serkan Üçel, Bilal Gündoğdu, Mehmet Özdin, Aydın Salcıoğlu, Sebahattin Öztürk, Kerim Çubuk, Mete Demirci, Zülkif Altuğ, Serdar Zeybal, Mehmet Gürler ve Memet Güven

Otobüs kaldırıldı, dağılan silahlar toplandı

Olay yerinde bulunan polislere ait cenazelerin kaldırılmasının ardından yan yatar vaziyetteki otobüs vinç yardımı ile kaldırılarak düzeltildi. Daha sonra jandarma ekipleri otobüsün içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polislere ait olan ve kaza ile birlikte çevreye dağılan silahlar da toplandı.

Bu arada hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi