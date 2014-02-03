Erdoğan'dan Zaman muhabirine: Paralel yapı ile müşterek çalışıyorsunuz

Başbakan Tayyip Erdoğan, Almanya'ya hareketi öncesi havalimanında yaptığı basın açıklamasında kendisine MİT'in Reza Zarrab hakkında rapor sunduğunu hatırlatan Zaman gazetesi muhabirine, "Paralel yapının temsilcisi durumuna düşüyorsunuz. MİT'in raporunu bilecek kadar paralel çalışıyorsunuz. Tabi sen değil patronların. Burası çok tehlikeli. Bu vatana hizmet değil ihanettir" dedi.

Başbakan, muhabirin sorusuna şu yanıtı verdi:

''Bak MİT’in raporunu bilecek kadar ona nüfuz edecek kadar paralel yapı. Müşterek çalışıyorsunuz. Söylemediğinizi söylettiriyorsunuz. Sen değil, patronlarınız. Bu şekilde de bu işlere nüfuz etme yollarına gidiyorsunuz. MİT’in bu tür belgeleri nasıl ele geçiriliyor? MİT sürekli gizlilik kaydıyla çalışır. Bu halde sizlerin ya da oraların eline geçiyor? Burası çok tehlikeli bir gidiş. Paralel yapının temsilcisi durumuna düşüyorsunuz. MİT'in raporunu bilecek kadar paralel çalışıyorsunuz. Tabi sen değil patronların. Burası çok tehlikeli. Bu vatana hizmet değil ihanettir. Bakın bu ülkeyi sevmek değildir. İsmi geçen zat ile ilgili bana bugüne kadar hiçbir suç duyurusu gelmemiştir. Dolayısıyla patronlarınız da duymuştur herhalde.''