Erdoğan'dan Yeni Diyarbakırspor'a: Bu mudur siyaset? Bu mudur barış özlemi içinde olmak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Mladen İvaniç ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni Diyarbakırspor'un Denizli Büyükşehir Belediyespor maçından sonra ligten çekilme kararı alması hakkında konuşan Erdoğan, "Bu mudur siyaset? Bu mudur barış özlemi içerisinde olmak? Futbola bu iş karıştığı zaman buradan zor çıkılır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni Diyarbakırspor Başkanı Fevzi İlhanlı, maç sonrasında bir açıklama yaparak Denizli Büyükşehir Belediyespor maçında haksızlığa uğradıklarını savunmuş, halkın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) güven ve inancının kalmadığını belirterek bölgesel yeni bir futbol liginin kurulması amacıyla bölge takımlarına çağrıda bulunduklarını duyurmuştu.

Bosna Hersek'teki basın toplantısında konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Burada önemli olan şu, Güneydoğu’da tepkiler halen devam ediyor. Bir basit şey söyleyeceğim. Şu anda Diyarbakır’da bir yeni Diyarbakırspor ve Denizli maçı oynandı, spor bu. Uzatmalarda Denizlispor bir penaltı kazanıyor ve bu penaltıyı gole çeviriyor. Penaltıyı gole çevirip de 1-1 ile Diyarbakır elenince bütün tribünler sahaya saldırıyor ve oradan Denizlili futbolcular, hakem falan zor kurtuluyor. Ve dün bir açıklama, Yeni Diyarbakırspor ligden çekildi ve bir açıklama daha, bölgesel liglerimizi kuralım. Bu mudur siyaset? Bu mudur barış özlemi içerisinde olmak? Futbola bu iş karıştığı zaman buradan zor çıkılır diye düşünüyorum. Biz barış içerisinde, sükunet, suhulet içerisinde bu seçimlerin atlatılması mücadelesini vereceğiz ve bu konudaki kararlılığımız devam ediyor, bunu özellikle söylemek istiyorum.”