Erdoğan'dan tutuklanan HDP'li vekillere: Gelsin PKK, PYD, YPG sizi kurtarsın!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aralarında eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu tutuklu HDP milletvekilleriyle ilgili olarak "Siz meydan okudunuz, 'bizim arkadamızda PKK, PYD, YPG var' dediniz. Gelsin onlar sizi kurtarsın" dedi. Konuşmasının devamında AB'ye seslenen Erdoğan, "Kendileri, terörle mücadelede her türlü adımı atarken Türkiye'nin terörle mücadele hakkını açıkça engellemeye çalışıyorlar" dedi.

Erdoğan'ın HDP milletvekilleriyle ilgili açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16. MÜSİAD EXPO ve 20. Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın HDP milletvekilleriye ilgili açıklamaları şöyle:

"Dokunulmazlıklar kalktı mı, kalktı. Bu dokunulmazlıklar kalktıktan sonra yargı üzerine düşen görevi yapıyor, bunların bir kısmı Batıya gitti mi? Avrupa'ya gitti mi? Bunlara kim kapısını açıyor, bakıyorsunuz Batının yöneticileri, Cumhurbaşkanları, Başbakanları kapıyı açıyor. Acaba Türkiye, Batının teröristlerine kapılarını açacak olsa bunların duruşu nasıl olurdu? Bu bumerang gibi sizi vuracaktır. Bir taraftan PKK'yı terör örgütü ilan edeceksin, diğer yandan bunun mensuplarına AP'nin kapılarını, koridorlarını açacaksın. Bu ne menem bir iş. Buna evet demek mümkün mü? Bu iki yüzlülüğün ta kendisidir, dürüst olun, siyaseti düzgün yapın. Birçok ülke için önemsenmeyen şartlar konu Türkiye olunca birden vazgeçilmez hale geliyor. Vize serbestisinde bunu tecrübe ettik. "Türkiye'nin AB müzakereleri gözden geçirilmeli" diyor. Bir an önce gözden geçirin, geç bile kaldınız. Ama gözden geçirdiğiniz zaman ertelemeyin ha, nihai kararınızı verin. Eğer Türkiye, terörle mücadele ediyor diye siz AB müzakereleri konusunda bunu gözden geçirecekseniz geç kaldınız. Biz terörle mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz.

"Gelsin PKK kurtarsın sizi"

"Batasuna ile mücadele edenler nasıl ettiyse biz de ediyoruz. Biz yüzlerce, binlerce şehit verdik. Onlar böyle ölüm hadiseleriyle karşı karşıya kalmadılar. Biz bunu görmezden gelemeyiz. Biz kapıları açtık, gelin siyasette yapın yapacağınızı dedik. Adamlar parlamentoya girdi devlete meydan okuyor ya, "İfade vermeye gitmeyeceğim" diyor kimsin sen ya. Dokunulmazlığın kaldırıldı senin, normal bir vatandaş gibisin ve bunun hesabını vereceksin. Vermediğin taktirde bedelini ödeyeceksin. Siyasi parti liderleri bile gidiyor ifadesini veriyor, sen de aynısını yapsaydın. Siz meydan okudunuz, bizim arkadamızda PKK, PYD, YPG var dediniz. Gelsin onlar sizi kurtarsın. Bizim arkamızda terör örgütleri yok, bizim arkamızda halk var, Hakk var. Farkımız bu. Kendileri, terörle mücadele konusunda her türlü adımı atarken Türkiye'nin terörle mücadele hakkını açıkça engellemeye çalışıyorlar.

"AB ile müzakere içinde olduğumuz yarım asırlık süre boyunca sabır taşımız sürekli test edilmiştir. Aynı oryantalist tavrı bir kez daha yaşıyoruz, şimdi de niye erteliyorlar biliyor musunuz? 3 milyon mülteci var ya Türkiye'de, bu müzakere biterse, kapıları açarsa bu 3 milyon mülteciyi nereye koyacağız. Ondan dolayı nihai noktayı koyamıyorlar. Kardeşlerim, özellikle Suriyeli ve Afrikalı göçmenlere yönelik tutumun Batının gerçek yüzünü ifşa etmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.

"Binlerce yıllık şehirler, kütüphaneler enkaza döndü. Hal böyleyken Suriye krizinin başından bu yana insan hakları, demokrasi, özgürlük gibi batılı değerler Avrupa'nın gündemine bile geldi"