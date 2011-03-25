-ERDOĞAN'DAN TATLISES'E ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, uğradığı silahlı saldırıda yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'i, tedavisinin sürdüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığından çıktıktan sonra, Tatlıses'in tedavi gördüğü Acıbadem Maslak Hastanesine geldi. Başbakan Erdoğan'ı, hastaneye gelişinde başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ile beyin ve sinir cerrahı Prof. Dr. İlhan Elmacı karşıladı. Başbakan Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da hastaneye geldi.