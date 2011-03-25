T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN'DAN TATLISES'E ZİYARET İSTANBUL (A.A)

25 Mart 2011 16:26

-ERDOĞAN'DAN TATLISES'E ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, uğradığı silahlı saldırıda yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'i, tedavisinin sürdüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığından çıktıktan sonra, Tatlıses'in tedavi gördüğü Acıbadem Maslak Hastanesine geldi. Başbakan Erdoğan'ı, hastaneye gelişinde başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ile beyin ve sinir cerrahı Prof. Dr. İlhan Elmacı karşıladı.  Başbakan Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da hastaneye geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24