-ERDOĞAN'DAN SİİRTLİ ŞİLAN'A TELEFON SİİRT (A.A) - 29.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt gezisinde evini ziyaret ettiği Aktaş köyündeki Şilan Kezer ile ailesini telefonla aradı. Başbakan Erdoğan'ın 12 Aralıkta Siirt gezisi öncesi il merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Aktaş Köyü'nden geçerken kendisine ulaşan ve ardından dönüşte evini ziyaret ettiği Şilan Kezer'i telefonla arayarak, ailenin sorunlarının çözümüne ilişkin verdiği talimatlarla ilgili bilgi aldı. Anne Ayşe Kezer, Başbakan Erdoğan'ın akşam saatlerinde telefonla kendilerini aradığını, verdiği talimatlara ilişkin sorular yönelttiğini belirterek, ''Ben de evin yapımına başlandığını, elektrik borcumuzun ödendiğini söyledim. Eşimin 1 Ocakta işe başlayacağını anlattım ve kendisine çok minnettar olduğumuzu söyledim. Daha sonra Şilan'ı telefona istedi. Başbakanımıza çok teşekkür ediyoruz'' dedi. Şilan Kezer ise telefon görüşmesine ilişkin şunları anlattı: ''Okula devam edip etmediğimi sordu. Bana (Ne yapıyorsun, nasılsın iyi misin, öğretmenlerin nasıl, arkadaşların nasıl, eviniz yapılıyor mu?) diye sordu. Ben de sorularını tek tek yanıtladım. Okula devam ettiğimi ve evimizin yapımına başlandığını söyledim. (Başka ihtiyacın var mı?) diye sordu. Yok dedim. Allah sizden razı olsun, dedim. Başbakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ona minnettarız. Onun gibi büyük bir devlet adamı evimize geldi. Bundan çok gururlandık, ona çok teşekkür ediyoruz.'' Baba Mizbah Kezer ise Başbakan Erdoğan'ın evlerine geldiği gün Mardin'de olduğunu ifade ederek, ''Başbakanımızdan Allah razı olsun. Sayesinde bir ev sahibi de oluyoruz. Telefonda bana işe başlayıp başlamadığımı sordu. Ben de 1 Ocakta başlayacağımı söyledim. Kendisine çok teşekkür ediyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyet, 12 Aralıkta, Batman'dan karayoluyla Siirt'e giderken kente 17 kilometre uzaklıktaki Aktaş Köyü'nde küçük Şilan Kezer, Başbakan Erdoğan'ın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Başbakan Erdoğan, daha sonra Şilan'ın ve ailesinin oturduğu evi ziyaret etmişti.