Erdoğan'dan rektör ataması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, üç üniversiteye rektör ataması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) olumlu görüşü üzerine üç üniversiteye rektör atadı.

Buna göre;

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut,

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi,

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'ne de Prof. Dr. Erhan Güzel atandı.