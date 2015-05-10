Erdoğan'dan Özel'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, sağlık sorunları nedeniyle 15 gün rapor aldığı açıklanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i "geçmiş olsun" dileklerini iletmek üzere telefonla aradığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Aktaran’ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Erdoğan, İstanbul'da, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın "50. Yılında Türkiye -AB İlişkileri" adıyla düzenlenen etkinliğine katılmasının ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i telefonla arayarak "Geçmiş olsun" temennilerini iletti.