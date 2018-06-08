Erdoğan'dan OHAL konusunda 2 haftada 2 farklı görüş

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Seçimlere 17 gün kala katıldığı televizyon programında 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve yaklaşık 2 yıldır devam eden olağanüstü halin, 24 Haziran sonrasında kaldırılabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 hafta önce partisinin seçim beyannamesini açıklarken aynı konuyla ilgili muhalefeti sert sözlerle eleştirmiş ve OHAL'in 'milli güvenlik ile vatandaşların huzuru tam olarak tesis edilene dek süreceğini' kaydetmişti.

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CHP’nin OHAL’in devam etmesine yönelik eleştirileriyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı, "Ana muhalefetin 15 Temmuz'u kontrollü darbe olarak yaftalaması, OHAL'i diline dolaması demokrasi bakımından utanç vericidir" demişti. 24 Mayıs’ta açıklanan AKP’nin seçim beyannamesinde de OHAL'in sürdürüleceği mesajı şu ifadeyle yer almıştı:

"Haklar ve hürriyetlerin temel şartı vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin devlet tarafından sağlanmasıdır. 15 Temmuz gibi yarım asırlık dış destekli sinsi bir projenin sonucunda gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında başlatmak zorunda kaldığımız OHAL uygulamasını vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeden milli güvenliğimizin ve vatandaşlarımızın huzuru tam olarak tesis edilene dek sürdüreceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı Kanal D-NTV ortak yayınında ise "Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız. İnşallah kabineyi kurduktan sonra talimatı verip çalışmayı sürdüreceğiz. Fazla sürüncemede kalmaz. Adımı atacağız" diye konuştu.

Hem Türkiye içinde hem de dışında temel haklar ve özgürlükler kapsamında sık sık eleştiri konusu olan olağanüstü hal uygulaması, darbe girişiminden 5 gün sonra, 20 Temmuz’da ilan edilmiş, OHAL kararı 21 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.