İşte AKP seçim beyannamesinin tam metni: OHAL sürecek!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak partisinin seçim beyannamesini açıkladı. Söz konusu beyannamede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen ve bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının süreceği ifade edildi. Erdoğan'ın, ilgili bölümü tanıtım teleffuz etmemesi dikkati çekti.

Beyannamede, OHAL'in sürdürüleceği mesajı şu ifadeyle

yer aldı:

"Haklar ve hürriyetlerin temel şartı vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin devlet tarafından sağlanmasıdır. 15 Temmuz gibi yarım asırlık dış destekli sinsi bir projenin sonucunda gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında başlatmak zorunda kaldığımız OHAL uygulamasını vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeden milli gü- venliğimizin ve vatandaşlarımızın huzuru tam olarak tesis edilene dek sürdüreceğiz."

AKP'nin hazırladığı seçim beyannamesinin ayrıntıları belli oluyor. 360 sayfadan oluşan beyannamenin enflasyon ve para politikası kısmında, "Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecektir. Döviz piyasaları yakından takip edilecek, gerektiğinde dengeleyici döviz likiditesi araçları kullanılmaya devam edilecektir" ifadesi yer aldı.

Partisinin Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yeni dönemde Meclis'i daha güçlü bir yere taşımakta kararlı olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı, kararnameler ve diğer düzenleyeci işlemlerle hizmete odaklanacak" dedi.

AKP seçim beyannamesinin tam metni için TIKLAYIN

Yeni hedefler ve cemevlerine hukuki statü

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oranla kazanmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, yeni hedeflerinden, "Ülkemizi yüksek gelir grubuna yükselteceğiz, gelir dağılımını iyileştireceğiz, akıllı ve yeşil kent projeleriyle şehirlerimizi daha yaşanabilir kılacağız, Meclis'i güçlendireceğiz" diyerek bahsetti. Öte yandan Erdoğan cemevlerine de yeni dönemde hukuki statü vereceklerini açıkladı.

"Utanç verici"

Ana muhalefet partisi CHP'nin Olağanüstü Hal'e (OHAL) ilişkin yaptığı eleştirilere ilişkin olarak da konuşan Erdoğan, "Ana muhalefetin 15 Temmuz'u kontrollü darbe olarak yaftalaması, OHAL'i diline dolaması demokrasi bakımından utanç vericidir" ifadesini kullandı.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan toplantıda AKP'nin ana konseptinin 'Vakit Türkiye Vakti' olduğu bilgisi verildi. Edinilen bilgiye göre 360 sayfadan oluşan AKP beyannamesinde 16 başlık bulunuyor. İlk bölümde yeni yönetim modeli anlatılıyor. Beyannamede Güçlü devlet, güçlü hükümet, güçlü millet vurgusu var. Sunuş kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var. Öte yandan beyannamede "Yaparsa yine AKP yapar" mesajı bulunuyor.

Erdoğan beyannamenin açıklandığı toplantıda şu ifadeleri kullanıyor:

Aynı yoldan geçmişiz biz. Aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir kışımız bir. Halaylar bir, horonlar bir. Aynı sazın teliyiz biz. Gönüller bir, dualar bir, bir Allah'ın kuluyuz biz. Has bahçemiz yurdumuzdur. Aynı bağın gülüyüz biz.

Evet, aynı yoldan geçtiğimiz, aynı sudan içtiğimiz, aynı şarkıları söylediğimiz, gönüllerimiz ve dualarımız bir olan siz değerli milletvekili adaylarımızı sevgiyle selamlıyorum. Bizleri bu salonda ve ekranları başında takip eden milletimin her ferdini sevgiyle selamlıyorum.

İstanbul'dan Hakkari'ye, Rize'dan Hatay'a, İzmir'den Iğdır'a kadar ülkemizin dört bir yanında, helal rızkının peşinde koşan kardeşlerimizi selamlıyorum. Ayaklarının altına cennetin serildiği analarımızı, yarimiz olan, evladımız olan, kardeşimiz olan kadınlarımızı selamlıyorum. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz, bunun için de eğitimden siyasete her alanda önlerini açtığımız gençlerimizi selamlıyorum. Şu mübarek Ramazan günü, Rabbimden milletimizi ve dünyadaki tüm mazlumları korumasını niyaz ediyorum. Kardeşlerim, sizler AK Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak seçimlerdeki milletvekili adayları sıfatıyla, milli iradenin teciline talip olarak bu yolculuğa çıktınız. Ülkemiz ve milletimize hizmet için çıktığımız bu yolculuğu inşallah, hayırlısıyla menziline ulaştıracağız. AK Parti, girdiği her seçimden birinci çıkmış partidir. Bizim için bu yeterli değildir. Biz aynı zamanda ülkemizi hedeflerimize ulaştıracak bir çoğunluğa sahip olmak için mücadele ediyoruz.

"Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oranla kazanmayı hedefliyoruz"

Sevgili gençler, milletimizin huzuruna ilk defa çıktığımız 2002 yılındaki seçimlerde yüzde 34 oya ulaştık. 7 Haziran'da ise Meclis'te çoğunluğu sağlayamadığımız bir seçim yaşadık. Tek başımıza hükümet kuramadık, diğer partiler de çoğunluğu sağlayıp milletimizin karşısına çıkamadılar. 1 Kasım'da ise yüzde 49.5'luk oy oranıyla tek başımıza iktidara geldik. Ayrıca 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanlığı seçiminde ve 16 Nisan halk oylamasında yüzde 52'lik oy oranlarına ulaşmıştık. 2007 yılında bir cumhurbaşkanlığı seçimi kriziyle karşılaşmıştık. Gezi olayları başlayan, 17-25 yargı kriziyle süren ve bölücü örgütün hendek operasyonuyla tırmanan ve darbe girişimiyle zirveye ulaşan süreci de hep birlikte yaşadık. Şimdi vakit Türkiye vaktidir diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oranla kazanmayı hedefliyoruz. TBMM'de de çok güçlü bir grup kurmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız olarak, şahsım, milletvekili adaylarımız sizlerle el ele vereceğiz. İnşallah seçimlerden alnımızın akıyla çıkacağız. Kardeşlerim, işte bu cesaret, bu heyecan, bu coşku, Allah'ın izniyle bizlere 24 Haziran'da o beklenen neticeyi getirecektir.

"Yaparsa yine AK Parti yapar"

Kardeşlerim, biz seçimlerde milletimizin karşısına hiçbir zaman eli boş çıkmadık. Milletimizin huzuruna hep, önceki hükümetlerimizde yaptıklarımızla beraber bir sonraki dönem yapacaklarımızla çıktık. Şimdi bu seçimlerde ne yapıyoruz? Biliyorsunuz, 6 Mayıs'ta İstanbul'da seçim manifestomuzu milletimize açıkladık. Bugün, güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye şiarıyla hazırladığımız seçim beyannamemizi "Yaparsa yine AK Parti yapar" diyerek milletimizin takdirine sunuyoruz. Öncelikle size gelecek vizyonumuzu özetle paylaşmak istiyoruz.

"Dijital Türkiye'nin vakti geldi"

Bugün dünyada, her alanda baş döndürücü hızda değişim yaşanıyor. Bir yanda teknolojik dönüşümler meydana gelirken bir yanda sosyal ve kültürel alanda yeni eğilimler gözleniyor. Değişimi iyi algılayanlar iyiye giderken, hızı yakalayamayanlar kötüye gidiyor. Biz, yeniden şekillenen ilişkileri dikkatle analiz ederek bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Dijitalleşmeye özel bir önem veriyoruz ve dijital Türkiye vaktinin geldiğine inanıyoruz.

Ülkemizi, kuruluşunun 100'üncü yılına daha güçlü taşımak için vizyonumuzu daha önce ortaya koymuştuk. Yeni hükümet sistemiyle iş adamlarımızın, kadınlarımızın söz sahibi olduğu bir ülke haline geleceğiz. Kendimize ufuk çizgisi olarak belirlediğimiz 2053 ve 2073 hedeflerimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde gelişmiş ülkelerin de üzerinde bir ekonomik büyüme sağlayacağız.

"Yeni hedefimiz, ülkemizi yüksek gelir grubuna yükseltmek, gelir dağılımını iyileştirmek"

Evet gençler. Korumacılık eğilimin küresel düzeyde yükseldiği bir ortamda geçici rüzgarlara kapılmayıp serbest piyasayı esas alan ekonomik yapımızı güçlendirerek yola devam edeceğiz. Dinamik genç nüfusumuzun tüm avantajlarını kullanarak ülkemizi, bilgiyi üretime dönüşten bir güç haline dönüştüreceğiz. Bunun için bilgiye dayalı üretim, büyümemizin belirleyici gücü olacaktır. Gelişmiş ülkelerin gıptayla baktığı genç ve dinamik nüfusumuzun sunduğu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendireceğiz. Birlikte yürüyeceğimiz gençlerimizle yeni başarı hikayeleri yazacağız. Kalkınma hedefimiz çerçevesinde kadınlarımızın kalkınma sürecine daha aktif katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Kadın girişimciliğini destekleyerek kadınların girişimciliğini yüzde 40'ın üzerine çıkaracağız. Alt orta gelir grubunda olan ülkemizi üst gruba yükselttik. Yeni hedefimiz, ülkemizi yüksek gelir grubuna yükseltmektir. Bir yanda gelir dağılımını iyileştirerek bir yanda bölgeler arası dengesizliği azaltacağız. Yüksek insani gelişmişlik seviyesine çıkardığımız ülkemizi, en yüksek insani gelişmişlik seviyesine de çıkaracağız. Nesiller arası hakkaniyeti sağladığımız bir toplum haline geleceğiz. Demokratik standartları yüksek, her alanda kalkınmış bir ülke olacağız. Buna hazır mısınız? Kocaeli buna hazır mısınız? Eskişehir, Mamak, buna hazır mısınız? Maşallah.

"Akıllı ve yeşil kent projeleriyle şehirlerimizi daha yaşanabilir kılacağız"

Teknolojik gelişmelere yoğunlaşacağız. Teknolojinin her alanında yetkin bir duruma geleceğiz. Milli gelirden araştırma geliştirmeye ayırdığımız kaynaklarımızın payını yüzde 2'nin üzerine çıkararak imalat sanayimizde yüksek teknoloji ürünlerinin payının hakim olduğu bir yapıya ulaşacağız. Bilginin üretiminde ve katma değer oluşturacak şekilde kullanımında yenilikçi bir anlayışla özel sektörün rolünü artıracağız. Dünyada söz sahibi olan, cazibe merkezi konumunda bir ülke haline geleceğiz. Kardeşlerim, özellikle savunma sanayiinde önümüzdeki dönemde Türkiye, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak. Dünyanın önce gelen ihracatçıları durumuna gelecektir. Ülkemiz için vazgeçilmez olan enerji ve gıda güvenliği alanında en üst düzeyde tedbirleri hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın daha kaliteli bir yaşam sürmesini hedefliyoruz. Akıllı ve yeşil kent projeleriyle şehirlerimizi daha yaşanabilir kılacağız.

"AB başta olmak üzere ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi güçlendireceğiz"

AB başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Bölgedeki ve tüm dünyadaki dost ve kardeş milletlerin daha fazla refaha kavuşmasını istiyoruz. Gereken adımları atacağız. Huzur ve refah ortamı için katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

"Daha özgürlükçü ve adaletli bir ülke"

Küresel düzeyde daha özgürlükçü ve adaletli bir ülkenin tesisinde öncülük yapacağız. Sadece kendi insanımız için değil, tüm insanlık için istemeye devam edeceğiz.

Beyannamenin 2. başlığı: Yeni yönetim modeli

Vakit Türkiye vakti. Kardeşlerim, seçim beyannamemizin ikinci kısmını yeni yönetim modeli oluşturuyor. Gençler, o zaman bir dakika. Yeni dönemi nasıl ifade ediyoruz? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Güçlü Meclis, güçlü hükümet ve bağımsız, güçlü Türkiye. Bununla yola devam edeceğiz. İnşallah, bağımsız ve güçlü bir yargıyla da, tarafsız yargıyla da inşallah demokrasimizi sağlam temeller üzerine oturtuyoruz. Meclis'te cumhurbaşkanı ne kadar ahenk ve iş birliği içinde çalışırsa Türkiye o kadar kazanacaktır. Bunun için 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığını kazanmak kadar Meclis'te çoğunluğu elde etmeyi de önemsiyoruz.

"Meclis'i güçlendirmeye kararlıyız"

Partilerin, aralarındaki kavgalar sebebiyle millete hizmet veremez hale gelmiş Meclis'i, tarihin en büyük başarılarına imza atan bir kurum haline dönüştürdük. Demokrasimize yönelik tüm tehditler karşısında dimdik duran TBMM, adına yakışır bir konuma gelmiştir. Meclis'i güçlendirmeye kararlıyız. Mevcut sistemde Meclis, hükümetin gölgesi altında kalıyordu. Yeni dönemde cumhurbaşkanı, bütçe dışında Meclis'e kanun teklif edemiyor. Bu görevi Meclis'e vererek onu güçlendirmiş bulunuyoruz. Kararların daha hızla alınacağı ve daha etkin kullanılacağı yeni sistemde mevcut sıkıntıları ortadan kaldıracağız.

"Cumhurbaşkanına bağlı olan kamu yönetimi tepeden aşağı yenilenecek"

Cumhurbaşkanına bağlı olan kamu yönetimi tepeden aşağı yenilenecek. Halen daha devam eden hazırlıklarımızı seçimlerin ardından yürürlüğe sokacağız. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı da önem verdiğimiz bir başka husustur. Darbe ve vesayet kalıntılarını ortadan kaldırmak için gereken adımları attık. Yargının sadece kendi işiyle uğraşacağı bir sistemi kurma yolunda önemli mesafe katettik.

Beyannamenin 3. başlığı: Güçlü demokrasi

Kardeşlerim, önümüzdeki dönemde yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayacak adımları atmayı sürdüreceğiz. Beyannamemizin üçüncü bölümünde güçlü demokrasi talebimizi paylaşıyoruz. AK Parti iktidara geldiği günden beri Türkiye'de hakları ve özgürlükleri gerçek anlamda tesis eden ve standartlarını sürekli yükselten partidir. Önümüze çıkan sorunlar ne kadar büyük olursa olsun bunlardan taviz vermedik. AK Parti'nin hak ve özgürlükler konusunda bugüne kadar yaptıklarını saymaya kalksam önümüze gerçekten uzun bir liste çıkar. Türkiye'yi her alanda olduğu gibi demokrasi liginde de bir üst seviye çıkaracağız. Lig dedik de aklıma geldi. 2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak.

Cemevlerine hukuki statü

Toplumdaki her bireyin hayat tarzına gösterdiğimiz saygı, yeni dönemde de devam edecek. Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Yasaklarla ve yasakçı zihniyetle mücadelemizi devam ettireceğiz.

"Ana muhalefetin 15 Temmuz'u diline dolaması utanç verici"

Biliyorsunuz biz iktidara yürürken bir şey söylemiştik. İstanbul ben de sizin yanınızdayım. Milletimize şu sözümüz vardı. Yasaklar, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ana muhalefetin 15 Temmuz'u diline dolaması demokrasimiz açısından utanç vericidir. Bu süreçte ana muhalefetin böyle bir takınmasını milletimiz unutmayacaktır. Bizim bir laiklik tanımımız var; farklı hayat tarzlarının hukuk devletinin teminatına alınması ve eşit mesafede durulması olarak görüyoruz.

Sivil toplum kuruluşları, güvenlik politikası

Özellikle sivil toplum alanının sağlıklı işleyebilmesi için devletin düzenleyici rolünü artırmayı hedefliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının statülerinden mali kaynaklarına kadar tüm işlemlerini hesap verebilir bir yapıya kavuşturacağız. Hukukun üstünlüğü ilkesini esas alarak milletimizin haklarını koruyacağız. Kendi partimizden başlayarak devlet yönetiminin her kademesinde istişareyi en üst düzeye çıkarmak için çalışıyoruz. Güvenlik konusunda gerekli tedbirleri alacağız. Mahalle ve semt bekçilerini yaygınlaştıracağız. Güvenlik politikalarımızı, hiçbir istisna olmaksızın tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde uygulayacağız.

Terör örgütleriyle mücadelemizi inlerine kadar girmek suretiyle kesintisiz şekilde devam ettireceğiz.

Beyannamenin 4. başlığı: İnsan ve toplum

Kardeşlerim, beyannamemizin dördüncü başlığını insan ve toplum olarak belirledik. AK Parti, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek iktidara gelmiş ve tüm icraatlarını bu doğrultuda gerçekleştirmiştir. Önümüzdeki yıldan itibaren tüm okullarımız tam gün eğitime geçebilecek. Yeni dönemde tüm gücümüzü eğitim - öğretimin niteliğini yükseltmeye harcayacağız. Eğitimde bir kalite seferberliği başlatıyoruz. Kurumsal yapılardan öğrencilerin becerilerinin yönlendirilmesine, öğretmenlerimizin niteliklerine kadar çok önemli reformları hayata getireceğiz. Müfredatımızı güncelleyeceğiz. Üniversitelerimizi dünya çapında markalar çıkaracak şekilde destekleyeceğiz. Sivil toplum ağırlıklı olarak kültür - sanat faaliyetlerine daha fazla kaynak aktaracağız. Her alanda eksiklikleri tamamlayacağız, ülkemizi daha ileriye taşıyacağız.

Sinema ve televizyon dizilerine özel destek

Sinema ve televizyon dizilerine özel destek vereceğiz. Kütüphanelerimizi yaşayan mekanlar anlayışıyla tüm vatandaşlarımız için cazibe merkezi haline dönüştüreceğiz. Bakınız şu an cumhurbaşkanlığı külliyesinde inşaatı bitmek zere olan 5 milyon kitap kapasiteli kütüphanemizi, dünya çapında bir merkez haline getireceğiz. Rami kışlasının restorasyonunu tamamladıktan sonra 7 milyon kapasiteli bir kütüphaneye dönüştürüyoruz.

Şehir hastaneleri

Aynı şekilde kültür merkezlerimizi de, özellikle yaygınlaştırıyoruz. Ülkemizde kültür merkezi olmayan ilimiz kalmayacak. Sağlık, AK Parti'nin en başarılı olduğu alanlardan biridir. Bu yöndeki hizmetlerimizi artıracağız. Aile hekimliğini daha da geliştirip yaygınlaştıracağız. Şehir hastaneleri projelerimiz Allah'a şükür meyvelerini vermeye başladı. Artık dedelerimizin, ninelerimizin duaları gelmeye başladı. Manisa, Elazığ, Eskişehir ve Ankara Bilkent şehir hastanelerimizi de inşallah bu yıl bitmeden açıyoruz. Şehir hastanelerimiz, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin standartını bir üst seviyeye taşıyacaktır. Normal doğuma teşvik ediyoruz, sağlığın her alanında milletimize daha iyi hizmetler vermeyi sürdüreceğiz. Yerli aşıdan tıbbi cihaza kadar sağlık sektöründe de millileşme hedefimizi sürdüreceğiz. Gen havuzunu çıkaracağız ve kişiye özel tıp uygulamalarını da geliştireceğiz.

Beyannamenin 5. başlığı: İstikrarlı ve güçlü ekonomi

Kadına şiddetten çocuk istismarına, her alanda mücadelemizi sürdüreceğiz. Çocuklarımızın insani ve ahlaki değerlere sahip fertler olarak yetişmesini sağlayacağız. Yurt dışındaki vatandaşlarımız ve onların çocukları için yeni projelerimizi hayata getireceğiz. Hedefimiz, gelişmiş ülkelerdeki standartlara uygun olarak günlük 4.16 doların altında bir harcamayla yaşamak zorunda kalan kimseyi bırakmayacağız. Seçim beyannamemizin diğer başlığı istikrar ve güçlü ekonomi. Yeni dönemde de güven ve istikrarı güçlendirmek için çalışacağız. Mali disiplin ve finansal istikrar konusunda en küçük bir taviz vermeyeceğiz.

İhracatıyla, istihdamıyla, yatırımıyla büyümeyi destekleyecek her adımı kararlılıkla atacağız. Yüksek katma değerli sektörlerin, ekonomimiz içindeki payını artırarak rekabet gücümüzü yükselteceğiz. Üretimimizin ve ihracatımızın ithalata olan bağımlığını azaltacağız.

Enflasyonla mücadele konusunda yeni ve çok ciddi önlemleri, seçimden hemen sonra yürürlüğe koyacağız. Epeyce gerilettiğimiz ancak son dönemde bir parça yukarı doğru hareketlenen enflasyon sorununu gündemimizden çıkarmakta kararlıyız. Cari açığı kalıcı bir şekilde düşüreceğiz. Dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak ekonomimizi daha dayanıklı hale getireceğiz. KOBİ'lerin verimliliğini artıracağız. Türkiye Cumhuriyeti, yüzüncü yılına dijital dönüşümünü tamamlamış, güçlü bir sanayiye sahip, küresel bazda örnek gösterilen bir hizmetler sektörü olarak girecektir.

Beyannamenin 6. başlığı: Stratejik sektörler ve yenilikçi üretim

Kardeşlerim, beyannamemizin altıncı başlığını stratejik sektörler ve yenilikçi üretim olarak tespit ettik. AR-GE konusunda başlattığımız çalışmalarımızı yeni bir boyuta taşıyacağız. Pek çok alanda yeni programları devreye alacağız. Antartika'da kuruluş hazırlığını başlattığımız Türk bilim üssünü önümüzdeki yıl faaliyete açıyoruz.

Türkiye'nin otomobil projesini hızla hayata getireceğiz. Gemi filomuzu hızla büyüteceğiz. Kimya alanında ülkemizin ihtiyacını karşılayacak yeni tesisler kurulmasını teşvik edeceğiz. Savunma sanayiinde güçlü olmadan hedeflerimize ulaşamayız. Bu dönüşüme liderlik eden yatırımlara öncelik veriyoruz. Silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda elde ettiğimiz başarı bize güç ve moral verdi.

Beyannamenin 7. başlığı: Çevre, şehircilik ve yerel yönetimler

Yedinci başlığımız çevre, şehircilik ve yerel yönetimler. Bölgesini kuşatacak bir vizyonu hep birlikte hayata geçireceğiz. İklim değişikliği baz alan uygulamaları, sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sıfır atık projesiyle dünya çapında bir model ortaya koymak istiyoruz. İstanbul ile birlikte 9 yeni havalimanını da hizmete alacağız.

Beyannamenin 8. başlığı: Dış politika ve milli güvenlik

Sekizinci ve son başlığı dış politika ve milli güvenlik oluşturuyor. Bağımsız ve inisiyatif alan dış politika uygulamalarımızla öncü bir hale getirdiğimiz Türkiye'yi daha da güçlendireceğiz. İnsan haklarına saygılı istikrarlı yönetimlere kavuşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Boşuna One Minute demedik. AB üyeliği için, kazan - kazan esasına göre süreci işletmekten vazgeçmeyeceğiz. ABD ile yaşadığımız sorunları aşmanın yollarını arayacağız. Rusya ile gayet yi bir seyire oturan ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü savunmayı sürdürecek, Kırım'ın asli halkı olan Tatar'ların önceliklerini gözetmeye koruyacağız. Kıbrıs'ta adil bir çözüme ulaşabilmek için çaba harcamaya devam edeceğiz. Filistin halkı, kendi özgür vatanlarına kavuşana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz.

Suriye toprakları, tüm teröristlerden arınana kadar faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Oranın halkı, topraklarına dönecek. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin dönüşlerini teşvik edeceğiz. Dünyanın geleceği olarak gördüğümüz Afrika'da, her alanda yer almak için çabalarımız sürecek. Yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımızın haklarını korumak için gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz.

"Polis, öğretmen, hemşire din görevlilerinin emeklilik ek göstergesini 3 bin 600'e çıkaracağız"

Şimdi önemli bir konuya geliyorum. Bu vesileyle burayı biraz hassas dinleyelim. Bu vesileyle polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimiz ve din görevlilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz. Türkiye'yi büyütürken tüm kesimlerin hak ettikleri refaha ulaşmalarını sağlamakta kararlıyız. Çünkü, vakit birlik vakti. Çünkü vakit Türkiye vakti.

Atatürk Kültür Merkezi

Şimdi önemli bir yere geliyorum, beyannamemizin ekinde var bunlar. Özetle anlatacağım. İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi projesi. AKM. AK Parti Türkiye'ye en önemli yatırımları yapan bir partidir. Yassı Ada'yı yaslı ada olmaktan çıkararak demokrasi ve özgürlükler adası haline dönüştürüyoruz. Bazen üzerinden geçiyoruz, şöyle kontrol ediyorum.

29 Ekim'de İstanbul'daki üçüncü havalimanımızı açıyoruz.