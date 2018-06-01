Başbakan Yardımcısı Akdağ, OHAL'in ne zaman kaldırılacağını açıkladı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, olağanüstü halin (OHAL) ne zaman kaldırılacağına ilişkin, "Fransa, ABD, OHAL'i uygulayınca iyi, Türkiye'de uygulanınca kötü oluyor. Niye, çünkü Türkiye'de terörün devamını isteyenler var. Çünkü terör, bizim ilerlememizi baltalamak için icat edilmiş, proje örgütleriyle yürütülen bir hareket. Biz FETÖ'nün artık başını kaldıramayacağından emin olduğumuzda OHAL'i kaldıracağız" dedi.

Recep Akdağ, Erzurum'daki Yakutiye Medresesi'nde Habertürk TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sayın Muharrem İnce ABD'nin sesi gibi konuşuyor"

Hükümetin Fethullah Gülen'i usulüne uygun istemediği yönünde söylemlerin olduğunun hatırlatılması üzerine de Akdağ, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Muharrem İnce ABD'nin sesi gibi konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Amerika'nın, FETÖ'nün sesi gibi konuşuyorlar. OHAL'i kaldıracaklarını söylüyorlar. Türkiye'de OHAL'in kaldırılmasını FETÖ, PKK, DEAŞ ve bu örgütleri kendi ülkelerinde besleyen bazı Avrupalı ülkeler istiyor. Hiçbir vatandaş OHAL'i hissediyor mu, OHAL'i hissedenler teröristlerin yanında duranlar. Takvim, terörün, özellikle FETÖ'nün başını kaldırmayacağından emin olmamızdır. Fransa, ABD, OHAL'i uygulayınca iyi, Türkiye'de uygulanınca kötü oluyor. Niye, çünkü Türkiye'de terörün devamını isteyenler var. Çünkü terör, bizim ilerlememizi baltalamak için icat edilmiş, proje örgütleriyle yürütülen bir hareket. Biz FETÖ'nün artık başını kaldıramayacağından emin olduğumuzda OHAL'i kaldıracağız."

"Mülteci Suriyeliler oy kullanamayacak"

Akdağ, "Suriyeliler'in oy kullanacağı konusunda bazı söylentiler var bunlar doğru mu?" sorusuna ise "Suriyeli nasıl oy kullanacak. Çok az sayıda Türk vatandaşı olanlar var, ama elbette mülteci boyutundaki insanlar oy kullanamayacaklar." yanıtını verdi.