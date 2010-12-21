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Politika

ERDOĞAN'DAN OBAMA'YA NOBEL GÖNDERMESİ ANKARA (A.A)

21 Aralık 2010 20:24

-ERDOĞAN'DAN OBAMA'YA NOBEL GÖNDERMESİ ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi'nin gündemine gelme ihtimalinden söz edilen 1915 olaylarıyla ilgili tasarıyla ilgili olarak, ''Şu anda tabii bizler süreci izliyoruz. Ama gündemde yok, ama şu anda gündemde olmaması tabii olmayacağı anlamına gelmez. Son anda bazı şeyler belki olabilir. Biz de şu anda yakın takipteyiz, sıcak takipteyiz'' dedi. Başbakan Erdoğan ve Suriye Başbakanı Naci Itri, Başbakanlık Merkez Bina'da düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Erdoğan, bir gazetecinin, ''ABD başkanı Obama'ya Ermeni tasarısıyla ilgili yazdığınız mektuba yanıt geldi mi? Temsilciler Meclisi'nin resmi gündeminde ermeni tasarısının gündeme alınacağIna ilişkin madde yok... Biraz Noel havasına girildiği izlenimi var. ABD Başkanı'nın Havai'ye gittiği bilgileri var. Bir temasınız oldu mu bu tasarının gündeme gelmeyeceği şeklinde bir sinyal aldınız mı?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Şu anda tabii bizler süreci izliyoruz. Ama gündemde yok, ama şu anda gündemde olmaması tabii olmayacağı anlamına gelmez. Son anda bazı şeyler belki olabilir. Biz de şu anda yakın takipteyiz, sıcak takipteyiz.  Fakat bize tabii hep Nobel'i barış diye anlattılar, sevgi diye anlattılar. Barışı, sevgiyi savunanların da arkasında duracağına inanıyorum ben.''

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