Erdoğan'dan Nihal Atsız şiiri

Bir çok konuşmasında Necip Fazıl, Arif Nihat Asya, Mehmet Akif Ersoy gibi şairlerden alıntı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki AKP İl Kongresi'nde, 1940'lı yıllarda görülen Irkçılık ve Turancılık Davası'nın önde gelen isimlerinden Nihal Atsız'ın "Kahramanların Ölümü" şiirinden bir bölümü okudu.

Erdoğan, İzmir'de terör saldırısını önlemeye çalışırken şehit düşen kahraman Polis Fethi Sekin'i anlatırken Atsız'ın şiirini okudu. Erdoğan, Fethi Sekin'in şehit olma görüntülerini her defasında izlerken Nihat Atsız'ın "Kahramanların Ölümü" şiirinin aklına geldiğini söyledi.

Erdoğan, Elazığ'da AKP İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Elazığ sözünü tutarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine evet dedi. Bu güzel sonuçlar için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Elazığ'a yakışan böyle bir netice Rabbim birliğimizi daim eylesin.

Elazığ, tarihinin her döneminde cesaretli kahramanlar çıkarmıştır. Bunun son örneği bir yıl önce 5 Ocak'ta İzmir adliyesindeki teröristleri engelleyen ve şehit olan Fethi Sekin kardeşimizdir. Türkiye 1984 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde terörle mücadele eden bir ülkedir. En vahşi örgüt PKK'nın milletimize musallat oluşunun üzerinden 34 yıl geçti.

Bugünde ülkemizin verdiği mücadelede en büyük desteği aldığımız kardeşlerimizin başında Elazığ geliyor. Kim vatanımız bölmeye çalışırsa tanklarımızla inlerine gireriz. Taa Kandil'e kadar gittik yetmeyecek daha da gideceğiz. Herkes haddini bilecek. Fırat Kalkanı Harekatı bunun örneğidir. Yok paralel devletmiş Neymiş Pensilvanya'da ne işin var orada buraya gel. Amerika'da seni bir yere kadar taşır. Amerika arkandan çekildiğinde sen kaçacaksın biz seni kovalayacağız.

"Nerede kargaşa varsa orada tezgah var"

Türkiye'nin terörle mücadele tarihi aynı zamanda siyasi, ekonomik ve bu bağımsızlık mücadelesinin de tarihi olmuştur. Nerede bir kargaşa varsa orada birtakım güçlerin çıkarı, tezgahı vardır.

"Afrin'i başlarına yıkarız"

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridorunu tam ortasından bıçak keser gibi attık. Bir gece ansızın vurduk. İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

"Tek bir çakıl taşını kaptırmayız"

Dün Cerablus'tan El Bab'a kadar 3 bin DEAŞ'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha imha ederiz. Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar dönüp kendilerine bir baksınlar. Bu devletin tek bir çakıl taşını, milletin tek bir evladını kimseye kaptıracak değiliz.

Sayın Bahçeli'nin destekleme kararını açıklamış olması da dayanışmanıni milli mutabakatın ne denli güçlü olduğunun işaretidir. Bu ümmetin birliği çok önemli. Yerli ve milli duruş sahiplerinin saflarını sıklaştırması bakımından önemli. Partili kardeşlerimden ricam birliğimizden, kardeşliğimizden en küçük taviz vermemeleri.

Kendilerince birtakım aktörleri sahaya sürmeye başladılar. Bunların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor.

Atsız'ın şiiri şöyle:

Gerilir zorlu bir yay

Oku fırlatmak için;

Gece gökte doğar ay

Yükselip batmak için.

Mecnun inler, kanını

Leyla’ya katmak için.

Cilve yapar sevgili

Gönül kanatmak için.

Şair neden gam çeker?

Şiir yaratmak için.

Dağda niçin bağırılır?

Feleğe çatmak için.

Açılır tatlı güller

Arılar tatmak için.

Tanrı kızlar yaratmış

Erlere satmak için.

İnsan büyür beşikte

Mezarda yatmak için.

Ve...........................

Kahramanlar can verir

Yurdu yaşatmak için...