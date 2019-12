-ERDOĞAN'DAN LİBYALI YARALILARA ZİYARET ANKARA (A.A)- 15.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya'daki gelişmelerle ilgili olarak, ''Dışişleri Bakanları toplantısında çıkan kararlar istikametinde, tabii ki NATO bundan sonraki süreci çok daha hassasiyetle, çok daha farklı bir şekilde işletecektir'' dedi. Erdoğan, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Libya'dan gelen yaralıları ziyaret etti. Yaralılarla tek tek ilgilen Erdoğan, Başhekim Prof. Dr. Murat Bozkurt'tan yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Ziyareti sırasında Libyalı bir yaralı Başbakan Erdoğan'a, ''Bütün Libyalılar sizinle gurur duyuyor. Libya'da doğan çocukların büyük bir bölümüne 'Recep' ismi konuluyor'' dedi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da katıldığı ziyarette; Başbakan Erdoğan, Salah Feturi, Muhammed Abdullah Muhammed, Hamed Elzuvazazi Halmed, Selime Sunusi Hefida, Mahmut Abdulvahit Salim, Sait İsa, Meftah Baravi, Ali Abdulresul, Usame Muhammed, Muad Mustafa, İbrahim Ömer İsa, Bobabek Salem Al Farsi, Abdurrahman Ali Abdulhamid ve İbrahim Omar İsa adlı yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Libya'nın Misrata ve Bingazi şehirlerinden gelen yaralıların İzmir, Muğla ve Ankara'da tedavi gördüğünü hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Şu anda taburcu edilenlerin dışında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanemizde on dört yaralımız var. Bunların sekiz tanesi ağır olmamakla birlikte ihtimam açısından hassasiyet gösterilmek suretiyle yoğun bakımda tedavi altında. Diğerlerinin normal odalarında tedavileri sürüyor. On dördüyle de görüştük. Bir tanesi bayan, bir tanesi üç yaşında bir yavrumuz. Hamdolsun hepsi de on dördü de gayet iyi bir konumdalar. Kendileriyle tek tek görüşme fırsatı buldum. Çok kısa bir zaman içinde de taburcu edilmek suretiyle kendilerini ülkelerine yine aynı ihtimamla bizler göndereceğiz. Tabii ülkemize, milletimize, hükümetimize, başta başhekim, doktorlarımız olmak üzere hemşirelerimize, tüm sağlık elemanlarımıza şükran duygularını ifade ediyorlar. Bundan dolayı bizler de ayrıca iftihar ediyoruz. Türkiye bu süreç içerisinde her zaman üzerine düşen görevleri yaptı, yapmaya da devam edecek. Aynı hassasiyeti İzmir'deki tüm hastanelerde, Muğla'da bütün bu çevrede devam ettiriyoruz. Orada da bir an önce yine tedavileri tamamlayarak peyderpey onları da Libya'ya gönderiyoruz. Şu andaki tablo, durum budur.'' -''BÖYLE GÖRÜŞTÜK, BÖYLE İNANDIK''- Yaptığı açıklamanın ardından bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, ''Amerikan, İngiliz ve Fransız liderlerden ortak bir açıklama vardı bugün. Kaddafi gidene kadar müdahale devam etmeli şeklinde. Buna nasıl yaklaşıyorsunuz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Ülkelerin bireysel yaklaşımından öte bildiğiniz gibi artık süreç BM Güvenlik Konseyinin almış olduğu 1970 ve 1973 sayılı kararlar çerçevesinde işlemektedir, yürütülmektedir. Bu süreci de NATO şu anda yürütmektedir. Nitekim dün Berlin'deki dışişleri bakanları toplantısı bitmiştir. Oradaki toplantının nihai kararlarını bugün dışişleri bakanımla görüşeceğim. Şu anda kendisinden dinlemiş değilim. Dışişleri bakanları toplantısında çıkan kararlar istikametinde tabii ki NATO bundan sonraki süreci çok daha hassasiyetle çok daha farklı bir şekilde işletecektir. Böyle görüştük, böyle inandık. Rasmussen'in Türkiye ziyaretinde de aramızda bunları zaten bu şekilde görüşmüştük.''