Erdoğan'dan Kırımlı şarkıcıya Eurovision tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'yı temsilen katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan Kırımlı Tatar sanatçı Jamala'yı bu sabah telefonla arayarak kutladı

Hürriyet'in Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Erdoğan, Ukrayna'yı temsilen katıldığı yarışmada birinci olan Kırımlı Tatar sanatçı Jamala'yı bu sabah telefonla arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırım Tatarlarının trajedisini anlatan "1944" adlı şarkısıyla Eurovision'da birinci olan Jamala'ya bundan sonraki sanat yaşamında da başarı dileğinde bulunduğu kaydedildi.

Kırımlı Tatar sanatçı Jamala'nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonunun kendisini çok duygulandırdığını belirterek, teşekkürlerini ilettiği öğrenildi.