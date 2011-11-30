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Politika

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na teşekkür telefonu ANKARA (A.A) 

30 Kasım 2011 17:21

-Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na teşekkür telefonu ANKARA (A.A) - 30.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak teşekkür ettiği bildirildi. CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Başbakan Erdoğan'ın ameliyat olduğunu öğrenir öğrenmez hastaneye telefon ettiği, ama görüşemediği hatırlatıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Taburcu edildikten sonra evinde dinlenmeye başlayan Başbakan Erdoğan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu bugün telefonla aradı ve teşekkür etti. Erdoğan Kılıçdaroğlu arasındaki telefon görüşmesinde Başbakanın sağlık sorunu konuşuldu ve Kılıçdaroğlu bir kez daha Başbakan Erdoğan'a geçmiş olsun dilekleriyle acil şifalar diledi.

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