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Politika

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Hakaret edebilecek babayiğit karşımda göremiyorum

Başbakan Erdoğan: Kendime ana muhalefet genel başkanını muhatap kabul etmiyorum

23 Mayıs 2013 22:59

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendisini 'Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e benzeten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava açtı. AB Konseyi Başkanı Rompuy'la görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuya değinen Erdoğan, "Başbakan'a hakaret edebilecek babayiğit karşımda göremiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Brüksel temasları sırasında Erdoğan'ı eleştirirken yaptığı Esed benzetmesi yargıya taşındı.

Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Başbakan Erdoğan ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy arasındaki görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda gelen bir soru üzerine 'Esed'  benzetmesi nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na açacağını söylediği davaya değinen Erdoğan, şunları söyledi:

Kendime ana muhalefet genel başkanını muhatap kabul etmiyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na o denli bir hakareti yapabilecek bir babayiğit karşımda göremiyorum. Onun için de onlara gerekli olan cevabı hukuk devletinde avukatlarım gerektiği şekilde veriyorlar.

Tazminatsa tazminat. Bugüne kadar kazandığımız kesinleşmiş çok sayıda dava var. Kayseri Belediye Başkanım biliyorsunuz, bu tazminatları sucuk festivallerinde halka sucuk dağıtarak gerçekleştirdi.

Ben de heralde Sultanahmet Meydanı'nda ya da daha uygun bir meydanda bu konuda bunun değerlendirmesini yapacağız. Havuz biraz dolsun biraz boşuk var, onun dolmasını bekliyorum."

Kılıçdaroğlu Brüksel temasları sırasında yaptığı açıklamada Esad ile Erdoğan'ın "baskıcı" olduklarını ve aralarında "ton farkı" bulunduğunu belirtmiş ve "Ne fark var aralarında demokrasi açısından?" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama sonrası Erdoğan da kendisini 'katil'e benzettiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na dava açacağını söylemişti.

 

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