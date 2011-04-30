-ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''İstanbul'dan belediye başkan adayı olur ama Kağıthane'ye 'Kağıttepe' derler. Bunlar İstanbul'da taksici olsalar, müşteriyi Aksaray semtine değil, Aksaray iline götürürler. İstedikleri kadar mazeret üretsinler, karalasınlar, istedikleri kadar kırk dereden kırk su getirsinler, onlar kırk dereden kırk su getirmeden, biz Karadeniz'den suyu getirip, Marmara'ya inşallah akıtacağız'' dedi. Haliç Kongre Merkezinde taksicilerle bir araya gelen Başbakan Erdoğan, korsan taksi konusunun takipçisi olduklarını belirterek, ''Valilik olarak, emniyet müdürlüğü olarak bu işin peşini bırakmıyoruz, bırakmayacağız. İnşallah yeni dönemde, tabii burada bu işin yasal düzenlemelerini de çok daha ciddi, çok daha caydırıcı şekilde alacağız. Bunun yasasını çok daha farklı şekilde çıkaracağız. Bu bir hak gasbıdır, buna müsaade edilemez, buna müsaade edemeyiz'' diye konuştu.