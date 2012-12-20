Erdoğan: 30 yaşın altına bedelli askerlik yok

Askerlik Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren yasa teklifinde yaş sınırıyla ilgili kapsamın genişlemeyeceği öğrenildi.

Bedelli askerlikte 30 olan yaş sınırı ikinci fırsatta da değişmeyecek.

Bedelli askerlikte ilk fırsatı kaçıranlar için yeni yıl sürprizi niteliğindeki yasa teklifi dün Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.

Meclis'te, verilecek bir önerge ile 30 olan yaş sınırının düşürülebileceği tartışılıyordı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yasa teklifini hazırlayan AKP İstanbul Milletvekili Bülent Turan ile bir görüşme yaptı.

Teklifle ilgili son durumun konuşulduğu görüşmede Erdoğan'ın, 30 yaşın aşağı düşürülmemesi konusunda kesin talimat verdiği öğrenildi.

30 bine taksit yok

Erdoğan, Turan'a 30 bin lira olan bedelin de tek seferde ödenmesi konusunda görüş bildirdiği öğrenildi.

Teklif, Askerlik Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeriyor. Yasaya bir geçici madde eklenerek, bedelli askerlik hizmeti kapsamında başvuruda bulunanlardan; bedelin ikinci taksitini herhangi bir nedenle yatıramayanlar ile şartları taşıdığı halde hiç başvuruda bulunmamış olanlardan, düzenlenmenin yürürlüğe giriği tarihten itibaren bir ay içerisinde kalan miktarı veya tamamını ödeyenler temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

2 milyar dolar kazandırdı

İlk bedelli askerlik yasasından yararlanmak için 69 bin 818 kişi başvurmuş, 2 milyar dolar gelir elde edilmişti.