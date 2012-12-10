Bedelli askerlik için ikinci fırsat

AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili yasa teklifi hazırladı. İlk taksidini ödeyerek hak sahibi olanlardan ikinci taksidini zamanında ödeyemeyenlere bir fırsat daha verilecek.

Milli Savunma Bakanlığı’nın daha önce yaptığı açıklamada bedelli parasının 15 Aralık 2012’ye kadar yatırılacağı açıklanmıştı

Turan, yasa teklifine ilişkin ''Milli Savunma Bakanı ile görüştük, Başbakan'dan onay aldık. 2013 yılı bütçe görüşmeleri bittikten sonra teklif Meclis gündemine gelecek'' dedi.

Yeni teklifle, 31 Aralık 1982'den önce doğan ve 6 ay önceki bedelli askerlik imkanından yararlanmayanlara yeni başvuru imkanı getiriliyor.

Ancak yeni düzenlemede daha önce 6 taksit olarak öngörülen bedelin, tek seferde 30 bin lira olarak ödenmesi şart koşuluyor.

15 Haziran'dan itibaren bedelli askerlikten yararlanan ancak bir ya da birkaç taksidini geciktirenlere de 1 ay ek süre veriliyor.

Taksitlerini geciktirenler, teklif yasalaştıktan sonra 1 ay içinde ödeme yaparak askerlikten muaf olabilecek.

Bedelli askerlik için başvuru hakkına sahip olan kişi sayısı 420 bin olarak açıklanmış, toplam başvuru sayısı 70 binin altında kalmıştı.