T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bedellide ikinci fırsat Meclis'te

AKP'li Bülent Turan, bedelli askerlik tutarının ikinci taksitini yatırmayanlar ve şartları taşıdığı halde başvurmayanlara yeni bir fırsat tanıyan yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

19 Aralık 2012 23:14

Bedelli askerlikte ilk fırsatı kaçıranlar için yeni yıl sürprizi niteliğindeki yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

AKP  İstanbul Milletvekili Bülent Turan, bedelli askerlik tutarının ikinci taksitini yatırmayanlar ve şartları taşıdığı halde başvurmayanlara yeni bir fırsat tanıyan yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklif, Askerlik Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeriyor. Yasaya bir geçici madde eklenerek, bedelli askerlik hizmeti kapsamında başvuruda bulunanlardan; bedelin ikinci taksitini herhangi bir nedenle yatıramayanlar ile şartları taşıdığı halde hiç başvuruda bulunmamış olanlardan, düzenlenmenin yürürlüğe giriği tarihten itibaren bir ay içerisinde kalan miktarı veya tamamını ödeyenler temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

İlk bedelli askerlik yasasından yararlanmak için 69 bin 818 kişi başvurmuş, 2 milyar dolar gelir elde edilmişti.

 

'Disko' kalkıyor

 

Bu arada, Meclis Başkanlığı'na sunulan Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Tasarısı ile ordudaki cezalandırma sistemi de tümüyle değişecek.

Söz konusu düzenleme ile oda ve göz hapsi cezaları, 'disko' tabir edilen disiplin koğuşları ve tutukevlerinin kaldırılması da öngörülüyor.

Silahlı kuvvetlerden ayırma cezaları ile barış zamanında verilmiş olan aylıktan kesme, hizmet yerini terk etmeme ve oda hapsi (disko) cezalarına karşı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde iptal davası açılabilecek.

ETİKETLER

bedelliaskermeclisdisko

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24