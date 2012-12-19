Bedellide ikinci fırsat Meclis'te

Bedelli askerlikte ilk fırsatı kaçıranlar için yeni yıl sürprizi niteliğindeki yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

AKP İstanbul Milletvekili Bülent Turan, bedelli askerlik tutarının ikinci taksitini yatırmayanlar ve şartları taşıdığı halde başvurmayanlara yeni bir fırsat tanıyan yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklif, Askerlik Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeriyor. Yasaya bir geçici madde eklenerek, bedelli askerlik hizmeti kapsamında başvuruda bulunanlardan; bedelin ikinci taksitini herhangi bir nedenle yatıramayanlar ile şartları taşıdığı halde hiç başvuruda bulunmamış olanlardan, düzenlenmenin yürürlüğe giriği tarihten itibaren bir ay içerisinde kalan miktarı veya tamamını ödeyenler temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

İlk bedelli askerlik yasasından yararlanmak için 69 bin 818 kişi başvurmuş, 2 milyar dolar gelir elde edilmişti.

'Disko' kalkıyor

Bu arada, Meclis Başkanlığı'na sunulan Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Tasarısı ile ordudaki cezalandırma sistemi de tümüyle değişecek.

Söz konusu düzenleme ile oda ve göz hapsi cezaları, 'disko' tabir edilen disiplin koğuşları ve tutukevlerinin kaldırılması da öngörülüyor.

Silahlı kuvvetlerden ayırma cezaları ile barış zamanında verilmiş olan aylıktan kesme, hizmet yerini terk etmeme ve oda hapsi (disko) cezalarına karşı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde iptal davası açılabilecek.